Ruszają wypłaty dla sprzedawców chryzantem

Pomoc dla sprzedawców chryzantem

ARiMR uruchomiła program pomocy dla sprzedawców i producentów kwiatów, którzy zostali poszkodowani na skutek zamknięcia cmentarzy z powodu epidemii koronawirusa (w dniach 31 października - 2 listopada). O pomoc mogli ubiegać się również przedsiębiorcy zajmujący się handlem. Jak poinformował minister rolnictwa Grzegorz Puda "Możemy powiedzieć, że akcja się udała, ponieważ na dziś wpłynęły wnioski na kwotę 84 mln zł. Z aktualnie złożonych dokumentów wynika, że posiadacze chryzantem zgłosili do odbioru 7 mln sztuk tych kwiatów, w tym 3,7 mln szt. ciętych i 3,3 mln doniczkowych:.

Prognozowana kwota pomocy dla producentów i sprzedawców wyniesie ok. 84,3 mln zł.





Wnioski o pomoc za niesprzedane chryzantemy

Wnioski o wsparcie można było składać do 6 listopada 2020 r. Do ARiMR wpłynęło 5,3 tys. wniosków o przyznanie pomocy. Jednak jak zaznaczył Puda - ta liczba może się zmienić, ponieważ "część zainteresowanych takim wsparciem mogła wysłać dokumenty za pośrednictwem poczty i te dokumenty jeszcze do ARiMR nie dotarły"

Wysokość wsparcia dla sprzedawców chryzantem

Rekompensata za niesprzedane chryzantemy wynosi

w przypadku kwiatów doniczkowych 20 zł za sztukę,

w przypadku kwiatów ciętych 3 zł za sztukę

Pomoc przysługuje posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości oraz co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości, które nadawały się do sprzedaży w dniu złożenia wniosku. .

Odbiór chryzantem

Organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego czy instytucje publiczne mogą składać deklaracje odbioru kwiatów do ARiMR. Jak poinformowała sekretarz stanu Anna Gembicka do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło do tej pory około 5 tysięcy deklaracji odbioru chryzantem. Kwiaty są gotowe do odebrania, można je wykorzystać do ozdobienia miasta, domów kultury czy domów wiejskich. Jak dodała Gembicka "jeżeli kwiatów nie ma w danym powiecie, to można je odebrać z powiatu sąsiedniego".

Czy sprzedawcy prowadzący działalność niezarejestrowaną otrzymają wsparcie?

Zarówno sprzedawcy jak i producenci kwiatów, którzy prowadzą działalność niezarejestrowaną otrzymają wsparcie finansowe w ramach pomocy de minimis.Pomoc zostanie udzielona zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.”.

Kiedy sprzedawcy chryzantem otrzymają pieniądze?

Środki z tytułu tej pomocy dla sprzedawców i producentów kwiatów zostaną przekazane i rozliczone do końca grudnia br.

