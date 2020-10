Lex Uber - zmiany dla taksówek już obowiązują

Lex Uber - co się zmieniło?

W ramach przepisów ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono m.in. zmiany do przepisów ustawy o transporcie drogowym w zakresie działalności związanej z pośrednictwem przy przewozie osób.

Jedna ze zmian polegała na wydłużeniu okresu przejściowego dla pośredników przy przewozie osób na uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób z 3 do 9 miesięcy. Wydłużony okres przejściowy upływa 30 września 2020 r.





Nowe regulacje

Jednocześnie wprowadzono regulacje stanowiące, że pośrednicy, którzy uzyskali już licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, w terminie do 30 września 2020 r. mogą prowadzić pośrednictwo osób w przewozach okazjonalnych wykonywanych pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą. Nie są też zobowiązani do prowadzenia pośrednictwa wyłącznie na rzecz przedsiębiorców posiadających odpowiednią licencję; ani do prowadzenia rejestru przekazanych zleceń oraz ewidencji przedsiębiorców, którym przekazują zlecenia przewozowe.

