Rośnie liczba wniosków o windykację

Epidemia zachwiała podstawami gospodarki i zdezorganizowała wiele wypracowywanych przez lata modeli działania w biznesie. Tak stało się m.in. w branży windykacyjnej. Wezwania do pozostania w domu i okresowy brak wizyt negocjatorów terenowych w czasie ostrych restrykcji ograniczył możliwość odzyskiwania długów. Potrzeby firm były jednak w tym zakresie ogromne - w marcu mały i średni biznes, zaniepokojony o swoją przyszłość, ruszył po pieniądze ze starych, niezapłaconych faktur - liczba przyjętych wniosków o windykację zobowiązań była wyższa o 375% niż w lutym (dane e-Kancelaria).

- Wiosną były duże problemy z windykacją osobową, prowadzoną przez ludzi w terenie. Powodem były ograniczenia w kontakcie - zamrożenie gospodarki pogorszyło spłacalność. Można powiedzieć, że skuteczność ściągania długów w marcu i kwietniu spadła. To był duży problem szczególnie dla firm, które właśnie wtedy najbardziej potrzebowały środków, które byli im winni kontrahenci. Windykatorzy bazujący tylko na tradycyjnych metodach przestali być skuteczni. My już wcześniej rozbudowywaliśmy zautomatyzowane systemy cyfrowe, dlatego przeniesienie środka ciężkości na odzyskiwanie zobowiązań on-line nie było problemem. Taka windykacja jest pod wieloma względami bardziej efektywna. Pozwala na przeprowadzenie większej liczby operacji w tym samym czasie, zapewnia też lepszy kontakt z dłużnikami – mówi Piotr Maciągowski, Prezes Zarządu w e-Kancelaria.





Windykacja w małych firmach

Zainteresowanie windykacją on-line jest bardzo wysokie. Wg danych Faktura.pl, serwisu, za pomocą którego małe firmy wystawiają faktury, ale mogą też zlecać windykację, w I półroczu ilość zgłoszeń należności do odzyskania on-line wzrosła o 49% w porównaniu do podobnego okresu rok wcześniej. Praktycznie każde przedsiębiorstwo zmuszone było do korekty budżetu przychodowego. Wiele podmiotów w dalszym ciągu dotykają ograniczenia związane z bieżącym prowadzeniem działalności. Dlatego środki z zaległych faktur stały się jeszcze bardziej istotne dla utrzymania płynności, a podczas pandemii najlepiej sprawdza się windykacja on-line.

- Wzmożone zainteresowanie spowodowało, że rozpoczęliśmy pracę nad dostosowaniem serwisu, aby przedsiębiorcy mogli łatwiej aplikować o windykację on-line. W efekcie w okresie wakacyjnym otrzymaliśmy większą ilość takich wniosków niż przez całe pierwsze pół roku. Małe firmy, niezatrudniające księgowych czy wręcz jednoosobowe działalności gospodarcze poszukują przejrzystych, zintegrowanych rozwiązań, z których mogą korzystać na zasadzie one-click. W okresie powakacyjnym przewidujemy dalszy wzrost zainteresowania windykacją on-line, dlatego inwestujemy i rozwijamy nasze funkcjonalności w tym kierunku – mówi Grzegorz Grodek z Faktura.pl