Podatek cukrowy 2021 – kto i ile zapłaci?

Pomimo masowej krytyki wielu środowisk oraz negatywnych opinii co do celowości i trafności proponowanych regulacji, od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające niektóre ustawy w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Nowelizacja wprowadza m.in. opłatę od gotowych do spożycia napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny i tauryny, zwaną „podatkiem cukrowym”.