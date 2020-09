Roboty w branży turystycznej - czy to stanie się standardem?

Podczas gdy najnowsze prognozy przygotowane dla amerykańskiego Stowarzyszenia Turystycznego przez firmę Tourism Economics zakładają, że do końca 2020 r. globalne straty wyniosą 505 mld USD, spółka UVD Robots ogłasza, że stworzony przez nią robot dezynfekujący jest coraz częściej stosowany w hotelach, w obiektach linii kolejowych i na lotniskach na całym świecie. Działanie mobilnych, w pełni autonomicznych robotów UVD opiera się na świetle UVC i użyciu wielu aplikacji wyspecjalizowanych w dezynfekcji. Roboty zwalczają wirusy i bakterie nie tylko na powierzchniach, ale również w powietrzu, stanowiąc tym samym w pełni kompleksowe rozwiązanie do kontroli i zapobiegania zakażeniom.

„W czasie, gdy branża turystyczna i hotelarska stara się przyciągnąć podróżnych po przerwie, działamy na rzecz spełnienia nowych, wyższych oczekiwań w kwestii bezpieczeństwa i czystości, aby odbudować zaufanie – powiedział Per Juul Nielsen, dyrektor generalny UVD Robots. - Nasze roboty UVD są proste, bezpieczne i skuteczne, dlatego nawiązujemy współpracę z rosnącą liczbą hoteli, lotnisk, linii kolejowych itd. w celu zapewnienia w tych obiektach rozwiązań do dezynfekcji odpowiadających standardom szpitalnym. Ogromnie się cieszymy, że możemy odegrać rolę w powrocie tej branży do równowagi”.

Roboty walczą o klienta

Przykłady:

- YOTEL Boston ogłosił wprowadzenie technologii UVD Robots do czyszczenia wybranych pokoi w czasie, gdy nie ma w nich gości, oraz wszystkich ogólnodostępnych powierzchni, które są dezynfekowane po zamknięciu.

- Obiekt Clarion Hotel & Congress Copenhagen Airport stosuje roboty UVD do dezynfekcji sal konferencyjnych i przestrzeni ogólnodostępnych.

- Lotnisko Międzynarodowe Geralda R. Forda (GRR) korzysta z robotów UVD do dezynfekcji łazienek, przestrzeni odbioru bagażu, punktów odprawy pasażerów, stref czasowo wydzielonych i innych, poza godzinami, kiedy korzystają z nich podróżni.

- Roboty UVD od kilku miesięcy działają na Lotnisku Heathrow w Londynie.

- Dworzec kolejowy St. Pancras International w Londynie stosuje roboty UVD do dezynfekcji łazienek na stacjach.

Kilka dodatkowych projektów realizowanych jest w branży turystycznej na Bliskim Wschodzie, w tym na lotnisku Hamad International Airport w Katarze.

