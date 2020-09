Mikrotarcza dla turystyki - jakie 3 poprawki przeszły?

Przeszły 3 poprawki postulowane przez Pracodawców RP. Przedsiębiorcy funkcjonujący w szeroko rozumianej branży spotkań potrzebują dedykowanego im wsparcia w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Wiele firm działajacych w branży cały czas nie może prowadzić działalności albo jest ona w bardzo istotnym stopniu ograniczona. A to przekłada się na brak przychodów.

3 poprawki

Poprawka pierwsza, obniżająca pułap zmniejszenia przychodów z 80 proc. do 75 proc., zapewni jednolitość z innymi przepisami pomocowymi. Dotyczy to chociażby wsparcia w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Druga poprawka przesunie okres zwolnienia ze składek ZUS na okres lipca, sierpnia i września. W ten sposób pomoc będzie bardziej realna, gdyż przynajmniej składki za wrzesień nie zostaną jeszcze przekazane przez firmy do ZUS. Nie dojdzie też do dublowania pomocy w czerwcu (co obniżyłoby sumaryczną pomoc dla branży).

Trzecia poprawka dodała do procedury zwrotów Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) w umowach B2B nazwę przedsiębiorcy zamiast imienia i nazwiska podróżnych. Dzięki temu nie będzie wątpliwości przy obejmowaniu pomocą TFG wpłat za imprezy turystyczne organizowane dla klientów biznesowych.

Turystyczny Fundusz Zwrotów

Kluczowym elementem pomocy jest zaproponowany w ustawie mechanizm stabilizujący rynek w postaci Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ), a w przyszłości Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP). Działalność organizatorów turystyki w świetle obowiązującej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 2017 roku przypomina bowiem w czasach pandemii grę w ruletkę.

Ogromne ryzyko wynika z faktu, że przygotowując imprezę na zlecenie klienta, organizator inwestuje pieniądze u podwykonawców. Gdy jednak klient ją odwołuje w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator ma ustawowy obowiązek 100 proc. zwrotu! W dobie pandemii imprezy są odwoływane bardzo często, dlatego wiele firm powstrzymuje się przed wznowieniem działalności. Zmiany, jakie uchwalił Sejm umożliwiają obniżenie tego ryzyka poprzez zamiany straty na oprocentowany wieloletni kredyt.

Aby mechanizm stabilizacyjny zadziałał, potrzebne są dwa kluczowe warunki. Pierwszy z nich to zapewnienie wystarczającej ilości środków. W przeciwnym razie mechanizm wprowadzi panikę na rynku i jeszcze bardziej nim zachwieje, co może doprowadzić go na krawędź katastrofy. Drugi warunek to zmotywowanie klientów do skorzystania z pomocy oferowanej przez fundusz. Potencjalnie jest możliwe, że nawet jeśli część z klientów nie skorzysta z możliwości uzyskania środków z funduszu, może to doprowadzić do konieczności uruchomienia środków z TFG.

Co ważne, firmy te zostały pominięte w zwolnieniu ZUS i stoją przed trudną decyzją zamknięcia działalności. Sama turystyka przyjazdowa według GUS wygenerowała w 2019 r 70 mld zł. Cała ta kwota pozostała u polskich przedsiębiorców. Spotkania sektora MICE, za które odpowiadają firmy eventowe, wyceniane są w raporcie Poland’s Events Impact 2019 na 35 mld zł. Brak pomocy szacowanej pomiędzy 400-800 mln zł może więc znacząco wpłynąć na wysokość obrotów generowanych do PKB w przyszłości.

