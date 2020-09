Parlament zakończył prace nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Tarcza turystyczna z pomocą dla branży turystycznej ma zacząć działać niebawem.

- Przyszedł czas na kolejne kroki - powstanie Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym, który będzie zwracał turystom pieniądze za odwołaną wycieczkę bezpośrednio na ich konto, przy kilkuprocentowym udziale firm turystycznych. - poinformowała wicepremier, Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.



I dodaje: - Przygotowaliśmy także drugi instrument pomocy dla polskiej turystyki, który będzie miał charakter systemowy. Utworzymy Turystyczny Fundusz Pomocowy do którego trafią środki - nie więcej niż 30 złotych - z każdej sprzedanej imprezy turystycznej. W ten sposób zgromadzimy na nim środki na zwroty za wydarzenia turystyczne, które się nie odbędą.



Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy: - Największym problemem polskiej turystyki wyjazdowej jest niepewność jutra. Ustanowienie Turystycznego Funduszu Pomocowego to wielka zmiana jakościowa i ewenement na skalę europejską. Jego powstanie to nuta optymizmu dla polskiej branży turystycznej - ocenił wiceminister.



- Mamy także kolejną pomoc dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - mówi wicepremier. - Pracownicy branży turystycznej, którzy na początku pandemii nie mogli skorzystać z tarczy antykryzysowej w postaci postojowego i zawieszenia płacenia składki ZUS, teraz będą mogli to zrobić. Ci zaś, co już z tego czerpali będą mogli korzystać z takiej pomocy przez kolejne trzy miesiące.



Turystyczny Fundusz Zwrotów - jak otrzymać zwrot pieniędzy?



Aby organizator wycieczki otrzymał z funduszu pieniądze na zwrot środków za odwołaną wycieczkę musi:



• przyjąć płatność od turystów w formie bezgotówkowej,

• być wpisanym do rejestru organizatorów turystyki,

• złożyć poprzez system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego, w którym określi wysokość wypłaty,

• dostarczyć oświadczenie podróżnego, że z powodu pandemii odstępuje od umowy,

• złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat oraz że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach,

• dostarczyć wykaz umów z danymi podróżnych - imię, nazwisko, PESEL, NIP, data powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysokość kwoty zwrotu, numer rachunku bankowego podróżnego.