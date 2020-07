Moja firma > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Tylko do końca lipca można składać wnioski o dotacje na kapitał obrotowy

Tylko do końca lipca można składać wnioski o dotacje na kapitał obrotowy

Do podziału zostało jeszcze prawie 1,8 mld zł. O pomoc można się starać do 31 lipca lub do wyczerpania środków. Firma może się ubiegać o finansowanie kapitału obrotowego, czyli bieżących potrzeb przedsiębiorstwa.