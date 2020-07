Czy tarcza 4.0 powstrzyma wrogie przejęcia polskich firm?

Celem nowych uregulowań jest ochrona polskich firm działających w kluczowych dla polskiej gospodarki sektorach, a osłabionych przez koronawirusa przed wrogimi przejęciami przez firmy z zagranicy. Podmiotami objętymi ochroną na mocy postanowień Tarczy 4.0 są:

spółki publiczne;

przedsiębiorcy posiadający mienie wchodzące w skład infrastruktury krytycznej;

firmy z branży IT, opracowujące lub modyfikujące oprogramowanie dla celów prowadzenia działalności przez podmioty operujące w strategicznych obszarach gospodarki

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w jednej z branż wskazanych we wprowadzonej regulacji, np. z branży energetycznej, chemicznej, telekomunikacyjnej, medycznej, związanej z produkcją materiałów wybuchowych, bądź spożywczej.

Wymogi dla firm

Aby skorzystać z ochrony, przedsiębiorca powinien również spełnić warunki m.in.:

posiadanie siedziby na terytorium Polski,

osiągnięcie przychodu w wysokości powyżej 10 mln EUR ze sprzedaży i usług na terytorium RP, w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych, poprzedzających zawiadomienie.

Nowe zasady kontroli inwestycji

Zgodnie z przepisami zawartymi w Tarczy 4.0, obowiązkiem zgłoszenia do Prezesa UOKiK objęte są przede wszystkim transakcje, w wyniku których, dojdzie do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w kapitale podmiotu objętego ochroną (możliwość wywierania wpływu na działalność podmiotu objętego ochroną przejawiająca się posiadaniem co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, udziału kapitałowego lub udziału w zyskach) lub nabycia dominacji (uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną).

Nieważne transakcje

Inwestor, który bez zawiadomienia nabywa dominację lub osiąga znaczące uczestnictwo w podmiocie objętym ochroną, naraża się na odpowiedzialność karną skutkującą grzywną do 50 mln zł, karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. - Nabycie dominacji lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną bez uprzedniego zawiadomienia Prezesa UOKiK, bądź pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, skutkuje bezwzględną nieważnością dokonanej transakcji – mówi Mikołaj Zdyb, radca prawny w kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce.

