Niepewny los małych firm. Czy czeka je upadłość?

Najbardziej o przyszłość w drugim półroczu obawiają się usługodawcy i mikrofirmy. Jak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, wśród pięciu branż: transportu, przemysłu, budownictwa, handlu i usług, najspokojniejsze o przyszłość jest budownictwo i przemysł.

Polecamy: Oferta specjalna: Pakiet książek – Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU + CN, stawki VAT i WIS na 2 m-ce





Pierwszą falę uderzenia pandemii odczuło negatywnie ok. 70 proc. mikro, małych i średnich firm, tracąc całość lub część przychodów. Gospodarka się rozmraża, ale nie oznacza to powrotu do stanu sprzed koronawirusa. Jak wskazali respondenci w badaniu Keralla Research, na zlecenie BIG InfoMonitor, największą obawą firm jest prawdopodobieństwo utraty klientów.

Zobacz również: Które branże chcą zatrudniać pracowników z Ukrainy

Strach przed utratą klientów

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak zaznaczył, że najwięcej (40 proc. przedsiębiorców) mówi jednak o zamiarze utrzymania dotychczasowego sposobu działania i niechęci do wprowadzania zmian. - Może to oznaczać, że firmom tym udało się wyjść cało z kłopotów, które gospodarce zafundował lockdown i liczą, że tak będzie dalej. Ale rodzi się pytanie, czy da się nie zmieniać nic, jeśli wszyscy inni będą to robić - stwierdził. Ponad 22 proc. pytanych przedstawicieli firm albo nie wie, jaki powinien być kolejny krok (są zagubieni i nie potrafią przewidzieć, co jeszcze może spotkać ich biznes), albo wyszli z pandemii bez większego szwanku. W transporcie więcej niż co piąta firma obawia się przymusu ograniczenia działalności gospodarczej, 7 proc. boi się spadku cen, a dodatkowo trzy na sto nie wykluczają ogłoszenia upadłości. W usługach dodatkowo ponad osiem firm na sto bierze też pod uwagę zawieszenie działalności, a co dziesiąty usługodawca obawia się konieczności obniżki cen.

Zobacz również: Produkcja i handel ze spadkami na rynku

Budownictwo spokojne o swój los

Najspokojniejsze o przyszłość jest budownictwo. W tym sektorze główną bolączką jest ewentualna konieczność obniżki cen produktów i usług (12,5 proc.), ale są i tacy, którzy rozważają rozwój i podwyżki. Jedynie firmy mikro, liczące od 1 do 9 pracowników, rozważają możliwość ogłoszenia upadłości lub połączenia z innym podmiotem, najczęściej zastanawiają się też nad obniżeniem cen produktów i usług.

Interesujesz się tematyką MŚP? Polecamy serwis e-firma