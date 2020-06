Premia technologiczna na nowych zasadach - nabór wniosków od 1 czerwca

O kredyt na innowacje technologiczne z unijnego Programu Inteligentny Rozwój (POIR) mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają zdolność kredytową oraz planują wdrożyć w swojej firmie innowacyjny projekt.

Zmiany w warunkach ubiegania się o premię technologiczną są efektem współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Priorytetem resortu i państwowego banku rozwoju jest zachęcenie przedsiębiorców, by w dobie kryzysu – jeśli tylko to możliwe – nie rezygnowali z innowacyjnych inwestycji. Zmiany w praktyce ułatwiają dostęp do wsparcia większej liczbie firm, które dotychczas nie spełniały np. warunku innowacyjności w skali kraju.

- Funduszowy pakiet antywirusowy pomaga innowatorom, którzy chcą się rozwijać w czasie pandemii. Liczymy, że innowacje wprowadzone najpierw na poziomie firmy, w przyszłości zaprocentują nowatorskimi rozwiązaniami na szerszą skalę – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

- Zmiany w kredycie na innowacje technologiczne pomogą firmom nie tylko przetrwać trudny czas, ale i w dłuższej perspektywie przyniosą rozwój innowacji. To przykład kompleksowego myślenia o polskich przedsiębiorcach i polskiej gospodarce - dodaje wiceminister Anna Gembicka odpowiadająca za POIR w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Obecny nabór jest siódmym w historii kredytu na innowacje technologiczne, ale pierwszym na nowych zadach. BGK razem z resortem funduszy i polityki regionalnej zdecydował o skróceniu szóstego naboru, który trwał do 31 maja i jak najszybszym uruchomieniu wsparcia już na nowych, korzystniejszych zasadach. Nabór wniosków potrwa od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 roku – mówi Tomasz Burczyński, dyrektor Biura Kredytu Technologicznego w BGK.

reklama reklama



Najważniejsze zmiany w kredycie na innowacje technologiczne

- Innowacyjność w skali przedsiębiorstwa, a nie w skali kraju

Do tej pory technologia, za którą BGK wpłacał premię technologiczną, musiała prowadzić do wytworzenia zupełnie nowych lub znacznie ulepszonych produktów lub usług w skali Polski. Dziś ten wymóg już nie obowiązuje – wystarczy, by były to nowatorskie rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa. Warunkiem jest wdrożenie przez firmę innowacyjnej technologii, którą przedsiębiorca kupi lub którą sam wcześniej opracował w toku prac badawczo-rozwojowych (B+R). Projekt, który zakłada jedynie nabycie nowych urządzeń lub oprogramowania, nie spełnia wymagań konkursu.

- Zniesienie limitu 6 mln zł premii technologicznej

To szczególne ułatwienie dla firm, które planują duże przedsięwzięcie, w których przykładowo 70 proc. kosztów projektu to w praktyce kwota zdecydowanie większa, niż 6 mln zł. Dla nich oznacza to większą kwotę wsparcia w nowym naborze.

- Więcej kosztów do sfinansowania

Od teraz premia technologiczna sfinansuje więcej wydatków przedsiębiorcy. Teraz przedsiębiorca może zapłacić z premii także koszy związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto z premii będzie można zrefundować wydatki budowlane także na przebudowę i adaptację budynków oraz koszty transportu maszyn, urządzeń i innych środków trwałych.

Jak ubiegać się o wsparcie?

W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien zawnioskować o kredyt technologiczny w jednym z 19 banków komercyjnych, współpracujących z BGK. Pozytywna decyzja kredytowa umożliwia złożenie elektronicznego wniosku o dofinansowanie do BGK. Na tym etapie zewnętrzni eksperci oceniają pomysł na innowację przedstawiony przez przedsiębiorcę. Jeśli ocena będzie pozytywna, BGK przyznaje promesę premii technologicznej. Przedsiębiorca podpisuje wtedy umowę kredytu technologicznego z bankiem komercyjnym, a następnie umowę z BGK o dofinansowanie projektu.

Aby otrzymać o premię technologiczną, przedsiębiorca powinien mieć pomysł na innowacyjny projekt w swojej firmie oraz zdolność kredytową. BGK ocenia pomysł na innowację i przyznaje dotację. Ocena zdolności kredytowej oraz wydanie decyzji o udzieleniu kredytu to zadanie banku komercyjnego.

Korzystne zmiany w kredycie na innowacje technologiczne z unijnego Programu Inteligentny Rozwój są częścią funduszowego pakietu antywirusowego i tarczy antykryzysowej, przygotowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Polecamy: Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków

Promocja: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł