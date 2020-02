Sztuczna inteligencja i blockchain zwiększają zyski firm

W ramach globalnego badania "Emerging Technologies: The competitive edge for finance and operations" przeprowadzono ankiety z udziałem 700 menedżerów ds. finansowych i operacyjnych z 13 krajów. Ankieta wykazała, że wdrażanie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy (IoT), Blockchain i asystenci cyfrowi przynosi firmom istotną przewagę nad konkurencją - podał w komunikacie Oracle.

Z badania wynika, że przedsiębiorstwa, które używają nowych technologii odnotowują m.in. spadek liczby błędów w działach finansów o średnio 37 proc. Ponadto okazało się, że asystenci cyfrowi zwiększają produktywność o 36 proc. i przyspieszają analizę finansów o 38 proc.

72 proc. przedsiębiorstw korzystających z AI zadeklarowało w badaniu, że lepiej orientuje się dzięki niej w swojej ogólnej wydajności. 83 proc. przedstawicieli kadry kierowniczej uważa, że w ciągu najbliższych pięciu lat technologia ta całkowicie zautomatyzuje procesy zamykania okresów finansowych.

Jak wskazali autorzy badania, nowe technologie pomagają firmom w zwiększeniu precyzji i przyspieszeniu operacji i łańcucha dostaw.

W przedsiębiorstwach, które używają AI w swoich łańcuchach dostaw, czas realizacji zamówień skrócił się o średnio 6,7 dnia roboczego, a zastosowanie danych generowanych przez tę technologię w procesach łańcucha dostaw pomaga firmom ograniczyć błędy w realizacji zamówień o średnio 26 proc.

Przedsiębiorstwa, które wykorzystują w swoich łańcuchach dostaw asystentów cyfrowych, zwiększyły produktywność pracowników o 28 proc., a szybkość analiz o 26 proc.

87 proc. firm korzystających z Blockchain zadeklarowało w badaniu osiągnięcie oczekiwanego lub wyższego zwrotu z inwestycji. Wraz ze wzrostem popularności aplikacji opartych na technologii Blockchain ankietowani spodziewają się dodatkowych korzyści biznesowych. 78 proc. menedżerów uważa, że możliwość weryfikacji monitorowania łańcucha dostaw za pomocą technologii Blockchain ograniczy oszustwa o co najmniej 50 proc. w ciągu najbliższych pięciu lat. Natomiast 68 proc. respondentów wskazało, że rozszerzona analiza danych biznesowych jest kluczową zaletą nowych technologii w operacjach łańcucha dostaw.

84 proc. przedsiębiorstw używa w środowisku produkcyjnym co najmniej jednego rozwiązania z obszaru nowych technologii, takich jak AI, IoT, Blockchain i asystenci cyfrowi - wynika z badania Enterprise Strategy Group i Oracle.

Badanie pokazało, że przedsiębiorstwa 2 lub 3 razy częściej kupują gotowe rozwiązania oparte na nowych technologiach niż tworzą je samodzielnie, a prawie wszyscy respondenci (91 proc.) uznali aplikacje typu oprogramowanie jako usługa (SaaS) za kluczowy element umożliwiający korzystanie z nowych technologii.

"Badanie uwidacznia, że nowe technologie przeszły już fazę testów i zmierzają w kierunku rozpowszechnienia" — zaznaczył wiceprezes ds. badań i usług analitycznych w firmie Enterprise Strategy Group John McKnight. "Analiza opłacalności tych technologii w obszarach takich jak finanse i działalność operacyjna szybko dojrzewa, a korzyści w większości przypadków przewyższają oczekiwania. Badania dowodzą też, że nowe technologie uzupełniają i wzmacniają nawzajem swoje zalety, co podkreśla, jak ważne jest podejście całościowe" - dodał. (PAP)

