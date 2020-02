Podpis osobisty na Platformie Usług Elektronicznych ZUS

Poprzez PUE ZUS można załatwić sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi przez internet, bez wychodzenia z biura lub domu, także poza godzinami działania urzędów.

- Do tej pory wnioski na portalu PUE ZUS klienci ZUS, zarówno przedsiębiorcy, czy ubezpieczeni mogli wysłać za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a w wybranych przypadkach przy wykorzystaniu podpisu profilem PUE. Teraz będzie to również możliwe przy wykorzystaniu podpisu osobistego - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Można go uzyskać przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty. Certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w e-dowodzie. Aby korzystać z podpisu osobistego, trzeba mieć czytnik NFC do e-dowodu oraz zainstalować na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie.

Autor: Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.