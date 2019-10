Nadchodzi czas finansów pracowniczych

Dzięki platformie, każdy pracownik za pośrednictwem pracodawcy, może zawnioskować o wcześniejszą wypłatę wynagrodzenia i natychmiast ją otrzymać na swoje konto. Dostępna dla niego cześć pensji uzależniona jest od przepracowanych w danym miesiącu dni. Natomiast dotychczasowy comiesięczny przelew jest pomniejszany o dokonane wcześniej wypłaty i ewentualną prowizję, o ile koszt zaliczki obciążać będzie pracownika a nie pracodawcę. Rozwiązanie Symmetricala https://symmetrical.ai/pl/ to korzyści dla obu stron rynku pracy: dla pracowników to łatwy i szybki dostęp do wypracowanych pieniędzy; natomiast pracodawcom pozwoli lepiej zadbać o najcenniejszy dla każdej firmy kapitał ludzki i zwiększyć satysfakcję i wydajność pracowników.

– Symmetrical powstał, by służyć społeczeństwu i wesprzeć je w dążeniu do uzyskania wolności finansowej. Poprzez naszą platformę udostępniamy narzędzia, które uelastyczniają relacje finansowe pracodawców z pracownikami. Pierwsi będą mogli oferować w ramach bonusów pracowniczych możliwość pobrania w każdej chwili zaliczki na wynagrodzenie. Drudzy natomiast dostaną natychmiastowy dostęp do pensji w wymiarze odpowiadającym liczbie przepracowanych dni w danym miesiącu, bez konieczności czekania do dnia standardowej wypłaty. Dlatego też nasze rozwiązanie reklamujemy hasłem „każdy dzień może być dniem wypłaty”. W naszej ocenie udało nam się w ten sposób pogodzić interesy obu stron i doprowadzić do stworzenia na rynku pracy finansowej relacji win-win – podkreśla Piotr Smoleń, prezes i współzałożyciel spółki.

Na przykładzie USA, analizując cykl przepływu gotówki u przeciętnego obywatela tego kraju widać, że 60 proc. wydatków ma miejsce w pierwszym tygodniu miesiąca. Kolejne 20 proc. materializuje się w następnych 7 dniach. Ostatnie dwa tygodnie miesiąca w najmniejszym stopniu obciążają domowy budżet. Niedopasowanie terminów dużych wydatków i wypłaty wynagrodzenia tworzy lukę finansowania. W przypadku braku oszczędności oznacza ona konieczność finansowania się długiem. Gdy mamy do czynienia z taką sytuację przez kilka kolejnych miesięcy, bardzo łatwo o spiralę zadłużenia. To swoisty paradoks, że niektórzy zmuszeni są pożyczać pieniądze na bieżące potrzeby, gdy w tym samym czasie ciężko pracują właśnie z myślą o zdobyciu środków na życie.

Jak jest w Polsce? Wprawdzie rosną wynagrodzenia, a bezrobocie jest rekordowo niskie, ale kondycja finansowa wielu pracowników wcale nie jest taka wesoła. Pokazują to między innymi wyniki badań, które Symmetrical przeprowadził przy współpracy z analitykami firmy Spotdata. Bezsenne noce, rozkojarzenie w pracy, poszukiwanie nowego pracodawcy, wysokooprocentowane „chwilówki” - to wszystko przez problemy finansowe pracowników. Szczegóły badań poznamy 3 października, podczas konferencji HR (R)evolution, gdzie Symmetrical pokaże też, jak pracodawca może pomóc w poprawie kondycji finansowej pracowników.