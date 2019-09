Edukować o gazie? Wirtualne Muzeum Gazownictwa ma na to sposób

Wirtualne Muzeum Gazownictwa (WMG) to platforma wiedzy nie tylko o przeszłości, ale także teraźniejszości i przyszłości gazownictwa oraz gazu ziemnego. Jej podstawową zawartością są ilustrowane wystawy dotyczące początków gazowego światła i domowych sprzętów na gaz, pierwszych akcji promocyjnych zachęcających do zakupu oświetlenia i urządzeń gazowych, a nawet historii gazomierzy. WMG to również bogata baza ok. 150 eksponatów możliwych do wyszukania według kategorii, czasu powstania, producenta lub autora rozwiązania. Wśród nich znajdują się tak nietypowe obiekty, jak gazowe chłodziarki, żelazka i lokówki, bogata kolekcja gazomierzy czy elementy składowe klasycznej gazowni.

Odwiedzający stronę będą mogli zapoznać się z biogramami wynalazców i przedsiębiorców zasłużonych dla rozwoju gazownictwa, artykułami i wywiadami z ekspertami WMG czy też gazową mapą Polski pokazującą m.in. ostatnie gazowe latarnie oświetlające miasta. Ważną część witryny stanowią także scenariusze lekcyjne dedykowane nauczycielom i uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Gotowe do wykorzystania konspekty zajęć wraz dodatkowymi materiałami pozwolą na opowieść o zagadnieniach związanych z gazem i gazownictwem z perspektywy historii, chemii czy geografii.

Patronat honorowy nad projektem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

– Bardzo się cieszę, że dzięki Polskiej Spółce Gazownictwa możemy otworzyć jedno z najciekawszych w Polsce, a z pewnością także w Europie muzeów. Wirtualne Muzeum Gazownictwa to platforma na miarę XXI wieku, w pełni wykorzystująca najnowocześniejsze środki techniczne i multimedialne, umożliwiająca podróż do świata, którego już nie ma. Jestem przekonany, że zwłaszcza dla młodych ludzi będzie to oferta bardzo atrakcyjna

w odbiorze, alternatywna dla tradycyjnych lekcji historii, a bogate zbiory muzeum, dostępne choćby w tablecie czy telefonie komórkowym, będą doskonałym przykładem łączenia tradycji z nowoczesnością – napisał w specjalnym liście do uczestników wydarzenia Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów.

Mecenasem Wirtualnego Muzeum Gazownictwa jest Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z Grupy Kapitałowej PGNiG.

– PGNiG wspiera liczne inicjatywy służące polskiej nauce. Wirtualne Muzeum Gazownictwa to przykład wyjątkowej, nowoczesnej platformy informacyjno-edukacyjnej. Przeszłość gazu łączy się tutaj z przyszłością. Niewiele osób wie, że początkowo gaz, zwany świetlnym czy też węglowym powstawał w klasycznych gazowniach właśnie z węgla. Od początków XIX wieku latarnie gazowe rozświetlały kolejne miasta. Od lat 30. XIX wieku w domach na całym świecie pojawiały się pierwsze urządzenia na gaz – kuchenki, chłodziarki, grzejniki, piecyki. Upowszechnienie gazu było źródłem zmian nie tylko w życiu domowym, ale i społecznym. Nowe paliwo umożliwiło narodziny nowoczesnych miast. Cieszymy się, że wszystkie te informacje będą teraz dostępne w jednym miejscu dla każdej zainteresowanej osoby - powiedział Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Operacyjnych.