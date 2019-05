Poradnik biznesowy dla przyszłych przedsiębiorców

Warto podkreślić, że nie jest to poradnik motywacyjny, który namawia do zostania przedsiębiorcą. Wręcz przeciwnie! Uświadamia ryzyka biznesowe, które mogą powstrzymać od rozpoczęcia działalności. Celem autora jest przedstawienie rzeczywistości biznesowej, ponieważ istnieje wiele mitów na temat łatwego życia przedsiębiorców, budowy StartUpów oraz sukcesów we franczyzie.

W publikacji przedstawiono dwie drogi do biznesu: sprawdzoną franczyzę, czyli biznes na licencji, oraz StartUp, czyli realizowanie własnego projektu i poszukiwanie dochodowego modelu biznesowego. Szczegółowo opisany jest proces weryfikacji pomysłu, w tym analiza grupy docelowej, wybór kanałów komunikacji, sprzedaży i dystrybucji, oszacowanie potencjału rynku oraz przeprowadzenie symulacji finansowej i skalkulowanie przychodów z kosztami.

reklama reklama



Na tle ryzyk związanych z wdrożeniem StartUpu przedstawiono wady i zalety współpracy na zasadach franczyzy, podkreślając znaczenie solidnego franczyzodawcy. Tytułowe określenie "sprawdzona franczyza" to sedno sprawy, ponieważ ten model biznesowy w ostatnich latach zyskał na popularności, co przełożyło się na ilość dostępnych ofert współpracy. A ilość nie zawsze idzie w parze z jakością i nie inaczej jest w tym przypadku. Wybór właściwego partnera ma olbrzymi wpływ na powodzenie w biznesie, dlatego przedstawiono praktyczne wskazówki, jak zweryfikować dostępne oferty franczyzy i oddzielić ziarno od plew. Ponadto w ostatniej części książki zostały zaprezentowane gotowe pomysły na biznes.

Publikacja dostępna jest w wersji papierowej wyłącznie na portalu WlasnyBiznes.pl (oferta limitowana) oraz w wersji elektronicznej (EPUB, MOBI, PDF) w największych e-księgarniach w Polsce.

O autorze

Maciej Makowski - pasjonat przedsiębiorczości i przede wszystkim praktyk. Twórca portalu WlasnyBiznes.pl (2018 rok) oraz serwisu FranczyzaBanku.pl (2013 rok). Od 2009 roku prowadzi własną firmę. Trener biznesu i wykładowca studiów podyplomowych. Autor wielu publikacji poruszających problematykę przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacji czasu pracy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył na rynku finansowym, ubezpieczeniowym i telekomunikacyjnym. Pracował w takich instytucjach, jak CitiBank Handlowy, Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Dom Finansowy QS, Telekomunikacja Polska. Współpracował z siecią Play oraz czołowymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, między innymi z PZU, Hestią, Generali. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.