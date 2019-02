Urzędy coraz bardziej cyfrowe

Ponad 7 milionów użytkowników skorzystało w 2018 roku z portalu Biznes.gov.pl, na którym można załatwić online ponad 300 różnych procedur dotyczących zakładania i prowadzenia firmy. To cyfrowe wrota do przedsiębiorczości dostępne dla każdego, kto prowadzi lub dopiero myśli o własnej firmie. Portal Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii to także kompleksowe źródło informacji dla przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju ich działalności. Z portalu korzystają również pracownicy administracji państwowej i samorządowej.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podsumowało 3-letni etap prac nad projektem.W spotkaniu udział wzięli m.in. wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karol Okoński, przedstawiciele zespołu projektowego Biznes.gov.pl, przedstawiciele sektora finansowego oraz przedsiębiorcy.

reklama reklama

Prace nad portalem Biznes.gov.pl prowadzone były przez 150 osób o różnych specjalizacjach. Nie są to wyłącznie informatycy, prawnicy ale także eksperci w zakresie prowadzenia biznesu. W tworzeniu rozwiązań udostępnianych na portalu uczestniczyli między innymi specjaliści z MPIT, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Polecamy: Kodeks pracy 2019 - komentarz

Biznes.gov.pl jest nie tylko coraz bardziej funkcjonalny, ale i cieszy się coraz większą popularnością. W ciągu ostatniego roku liczba odsłon portalu wzrosła o 86,6 proc., z nieco ponad 8 mln w 2017 roku do ponad 15 mln. O niemal tysiąc proc. wzrosła w ciągu trzech lat działalności Biznes.gov.pl liczba uruchomionych usług (w 2018 roku było ich ponad 200 tys.). Dziś portal oferuje przedsiębiorcom już ponad 300 usług do załatwienia wyłącznie online. Dzięki temu bez wychodzenia z domu lub biura można uzyskać kwalifikacje w danych zawodach i zezwolenia w poszczególnych branżach. Na portalu dostępnych jest ponad 200 na bieżąco aktualizowanych poradników dla przedsiębiorców, 1000 opisów procedur oraz 500 artykułów o tym jak prowadzić biznes (w 2018 roku skorzystało z nich ponad 600 tys. osób – to wzrost o ponad 30 proc. rok do roku).

Symbol zmian w relacjach między biznesem a administracją

Biznes.gov.pl rozwijany jest przy współudziale użytkowników. Dla przykładu w ramach akcji #GłosPrzedsiębiorcy zebrano dotychczas ponad 240 pomysłów. Regularnie prowadzone są badania użyteczności i sprawdzane potrzeby użytkowników. Portal będzie w najbliższych latach intensywnie rozwijany, a usługi cyfrowe dla firm będą gromadzone w jednym miejscu. Głównym celem jest większa integracja z rejestrem CEIDG, stworzenie Konta przedsiębiorcy z dostępem do wszystkich usług dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.