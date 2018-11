Wykształcenie kontra doświadczenie

Edukacja wciąż jest ważna

W ostatnich latach często dało się słyszeć ostre słowa krytyki kierowanej pod adresem uczelni wyższych. Zarzucano im brak dostosowania do aktualnej sytuacji na rynku pracy, jak również nadmierne skupianie się na przekazywaniu teorii i ignorowanie znaczenia praktycznego przygotowania młodych ludzi do życia zawodowego. W tych argumentach jest zapewne sporo racji. Jednak przedstawiciele uniwersyteckiego świata bronią się, że nigdy nie pretendowali do przekazywania stricte praktycznej wiedzy. Ich celem było i wciąż jest pokazywanie studentom złożoności świata, wspieranie ich w rozwoju intelektualnym, a także nauka korzystania z różnych źródeł informacji.

Wracając jednak do znaczenia samego wykształcenia, to błędem byłoby niedostrzeganie jego roli w kształtowaniu jednostki. Wraz ze wspomnianą falą krytyki systemu, który wygenerował tysiące nieprzygotowanych do podjęcia pracy studentów, wylano również przysłowiowe dziecko z kąpielą. A mianowicie nadano wykształceniu pejoratywne znaczenie. Tymczasem świat rozwija się dzięki wykształconym ludziom, którzy pchają go do przodu. Dla takich jednostek praca także zawsze się znajdzie, prędzej czy później. I choć o wyższym wykształceniu mówi się dzisiaj często z pobłażaniem, to bynajmniej nie jest ono powodem do wstydu. Wręcz przeciwnie, wielu pracodawców wciąż wymaga go od osób odpowiadających na ich oferty pracy.

Doświadczenie jest kluczowe

Najmądrzejsi studenci zaczynają pracę już w trakcie nauki. Wiedzą bowiem, że bez doświadczenia trudno sobie poradzić na rynku pracy. Nawet obecnie, przy stosunkowo niskim bezrobociu, w ogłoszeniach na portalu Pracuj.pl doświadczenie na podobnym stanowisku to jedno z częściej pojawiających się wymagań. Nawet pracodawcy mający problem ze skompletowaniem zespołu niechętnie dają szansę tym, którzy nigdy nie pracowali. Nie tylko dlatego, że brakuje im doświadczenia w danej branży. Tacy kandydaci często z góry oceniani są jako mało ambitni i nieprzygotowani do pracy w zespole. Trudniej im również zaufać, ponieważ do tej pory nie podejmowali się żadnych poważniejszych zobowiązań.

A zatem w imię swojej świetlanej zawodowej przyszłości opłaca się nieco wysilić. I wraz ze zdobywaniem wykształcenia, zatroszczyć się również o to, by było co wpisać w rubryce doświadczenie. Nie każdemu dane jest podjąć pierwszą pracę w swoim zawodzie. Wówczas warto zająć się czymkolwiek. Byle się nie zasiedzieć i pokazać przyszłym pracodawcom swoje zaangażowanie oraz determinację do działania. Na rynku pracy są to bardzo pożądane kompetencje.

