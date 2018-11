Urlop okolicznościowy – podstawowe informacje

Urlop okolicznościowy to specjalny rodzaj urlopu, który udzielany jest pracownikowi w związku z jakimś istotnym wydarzeniem w jego życiu, Może dotyczyć sytuacji rodzinnej czy osobistej.

Przyjmuje się, że urlop okolicznościowy przysługuje w wymiarze:

1 dzień:

W razie zgonu oraz pogrzebu: siostry, brata, teściowej, teścia, babci lub dziadka pracownika;

W przypadku zgonu innej osoby, która pozostaje na utrzymaniu lub przebywa pod opieką pracownika;

W przypadku ślubu dziecka pracownika;

2 dni urlopu okolicznościowego otrzymuje osoba:

w razie urodzenia się dziecka;

w razie ślubu pracownika;

w przypadku zgonu oraz pogrzebu: małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;

Dni wolnych udziela się na wniosek pracownika we wskazanych przez niego terminach. Czas urlopu musi być przeznaczony do czynności, które są ściśle związane z przyczyną urlopu okolicznościowego.

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy?

Przedstawiamy, w jaki sposób w kilku krokach obliczyć swoje wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w pracy.

W pierwszej kolejności ustalamy stałe składniki wynagrodzenia;

Później – zmienne, z miesiąca wykorzystania urlopu;

Następnie – wynagrodzenie uzyskane ze stałych składników musimy podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu;

Jeśli chodzi o wynagrodzenie ze zmiennych składników wynagrodzenia, należy je podzielić przez liczbę godzin przepracowanych w konkretnym miesiącu.

Następnym krokiem jest zsumowanie wyliczonych wynagrodzeń ze składników stałych oraz zmiennych.

Otrzymany wynik wynagrodzenia należy następnie pomnożyć przez liczbę godzin wykorzystanego urlopu okolicznościowego.

Do składników stałych należą: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy oraz funkcyjny. Do zmiennych zaś: premie, nagrody, ale również wynagrodzenie określono akordowo czy w stałej stawce godzinowej.

Przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop okolicznościowy, nie powinno się uwzględniać:

wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,

wynagrodzenia za czas gotowości do pracy,

dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

wynagrodzenia za czas przestoju,

wynagrodzenia i odszkodowania w razie rozwiązania stosunku pracy,

gratyfikacji jubileuszowych,

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą,

odprawy emerytalnej lub rentowej lub innej odprawy pieniężnej,

jednorazowej lub nieperiodycznej wypłaty za spełnienie określonego zadania lub za określone osiągnięcie,

nagrody z zakładowego funduszu nagród,

Co w przypadku, kiedy planowane wydarzenie się nie odbyło, a urlop został wykorzystany?

W sytuacji, kiedy pracownik wykorzystał urlop okolicznościowy po to, aby przygotować się do uroczystości ślubnej, która z jakiś przyczyn się nie odbyła – nie spełnia on wymogów do skorzystania z tego rodzaju urlopu. W zaistniałej sytuacji zobowiązany jest do wzięcia urlopu wypoczynkowego.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl.