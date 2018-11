Skutki wejścia w życie Dyrektywy UE dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa

Do 9 czerwca 2018 r. Państwa Członkowskie były zobowiązane do wdrożenia postanowień dyrektywy do krajowych porządków prawnych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.