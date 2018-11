E-sprawozdania - więcej obowiązków przedsiębiorców

Od 1 października 2018 r. wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości mają obowiązek sporządzania w formie elektronicznej i podpisania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:

Co więcej - w przypadku zdecydowanej większości tych sprawozdań wymagane jest sporządzanie ich w formacie i strukturze elektronicznej wymaganej przez Ministerstwo Finansów, a także złożenie ich z zastosowaniem podpisu kwalifikowanego lub podpisu e-PUAP.

Co to oznacza? Dla jednostek sporządzających takie sprawozdania oznacza to:

obowiązek zapewnienia podpisów elektronicznych (kwalifikowanego lub e-PUAP) wszystkim podmiotom biorącym w jednostce udział w sporządzaniu, zatwierdzaniu lub badaniu wymienionych sprawozdań,

obowiązek dostosowania posiadanego oprogramowania finansowo-księgowego do wymogów MF (wyjątek dotyczy wyłącznie jednostek sporządzających sprawozdania wg MSR-ów, które w chwili obecnej nie muszą stosować formatów MF).

Obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem e-PUAP

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP muszą posiadać:

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz

kierownik jednostki.

Zazwyczaj problemem w takich sytuacjach jest ustalenie, kogo należy w firmie uznać za "kierownika jednostki", który zgodnie z przepisami powinien posiadać podpis kwalifikowany lub e-PUAP. Ustalenie to zależy od formy organizacyjnej prowadzonej działalności. I tak:

w spółkach z o.o. i akcyjnych są to wszyscy członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę,

w spółkach cywilnych i jawnych - wspólnicy,

w spółkach partnerskich - wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo jej zarząd,

w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych - komplementariusze prowadzący sprawy spółki,

w jednoosobowej działalności jest to osoba fizyczna prowadząca tę działalność,

w przypadku wolnych zawodów jest to osoba wykonująca wolny zawód,

w przypadku jednostek w likwidacji lub w trakcie restrukturyzacji są to likwidatorzy, a także syndycy lub zarządcy.

Biegli rewidenci muszą również posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Od 1 października 2018 r. zostali oni bowiem zobowiązani do sporządzania sprawozdania z badania podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w postaci elektronicznej i opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (por. art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach).

