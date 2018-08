Kaucja za składowanie odpadów a przedsiębiorcy

Największe przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę posiadane pozwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, mogą zostać obciążone koniecznością ustanowienia zabezpieczenia roszczeń na kwotę nawet do 100 mln zł. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy i konsultacji z zainteresowanymi branżami w celu wypracowania efektywnych rozwiązań, korzystnych nie tylko dla środowiska, ale również gwarantujących ciągłość funkcjonowania dotkniętych regulacją przedsiębiorców - mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konieczne wydaje się też wprowadzenie do treści rozporządzenia zróżnicowania proponowanych stawek zabezpieczenia roszczeń w zależności od oceny ryzyk. W obecnym projekcie rozporządzenia wymagana wysokość zabezpieczenia roszczeń nie zależy w żadnym stopniu od warunków, w jakich magazynowane są odpady, a tym samym w żaden sposób nie odnosi się do rzeczywistych ryzyk i ewentualnego oddziaływania na środowisko oraz może prowadzić do ustanawiania nieuzasadnionych względami ochrony środowiska wysokości zabezpieczenia roszczeń.

- Proponujemy wprowadzenie pewnej gradacji w wysokościach stawek zabezpieczenia roszczeń w formie określonych współczynników różnicujących - dodaje Dominik Gajewski. Ponadto nowe przepisy zawierają szereg nieprecyzyjnych definicji jak „maksymalna masa odpadów" i „największa masa odpadów", dlatego należy je doprecyzować.

