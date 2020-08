Przesunięcie terminu informowania o schematach transgranicznych

Przedłużony termin Obowiązek informacyjny Podstawa prawna:

Od dnia 1 stycznia 2021 r. Rozpoczyna się bieg terminów, o których mowa w art. 86b § 1, 4 i 5, art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86d § 2-5 Ordynacji podatkowej w przypadku schematu podatkowego transgranicznego, jeżeli w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.: 1) udostępniono schemat podatkowy transgraniczny, przygotowano go do wdrożenia lub dokonano pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem - w przypadku terminów, o których mowa w art. 86b § 1, 4 i 5 oraz art. 86c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej; 2) wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwość lub dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie w odniesieniu do którego jest wspomagającym, może stanowić lub stanowi schemat podatkowy transgraniczny - w przypadku terminów, o których mowa w art. 86d § 2 i 3, § 4 zdaniu pierwszym oraz § 5 Ordynacji podatkowej; 3) wspomagający udzielił bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego transgranicznego - w przypadku terminu, o którym mowa w art. 86d § 4 zdaniu drugim Ordynacji podatkowej. § 5 ust. 1 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. 1162)

Najpóźniej w dniu 31 stycznia 2021 r. Promotor lub korzystający zlecający wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego informują go pisemnie o NSP tego schematu podatkowego, załączając potwierdzenie nadania NSP, jeżeli w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. promotor lub korzystający zlecili wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego transgranicznego. § 5 ust. 2 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)

Do 31 stycznia 2021 r. Promotor przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, informację o schemacie podatkowym transgranicznym, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. § 3 pkt 1 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)

Do dnia 14 lutego 2021 r Korzystający przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym transgranicznym w przypadkach, o których mowa w art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86j § 2 i 3 Ordynacji podatkowej § 3 pkt 2 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)

Do dnia 28 lutego 2021 r Wspomagający: - przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym transgranicznym w przypadku, o którym mowa w art. 86d § 4 Ordynacji podatkowej - jest obowiązany poinformować pisemnie korzystającego lub promotora zlecających mu czynności, że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, o którym należy przekazać informację Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej § 3 pkt 3 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)

Do dnia 30 kwietnia 2021 r. W przypadku gdy schemat podatkowy transgraniczny stanowi schemat podatkowy standaryzowany promotor lub wspomagający, którzy przekazali Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o tym schemacie podatkowym przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dane identyfikujące korzystającego, któremu w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. udostępnili ten schemat podatkowy, wskazując NSP. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje właściwym organom państw członkowskich, w drodze automatycznej wymiany, informacje o schematach podatkowych transgranicznych. Informacje zawierające dane otrzymane do dnia 31 marca 2021 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje w terminie do dnia 31 października 2020 r. § 3 pkt 4 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)

Do dnia 30 kwietnia 2021 r. W przypadku gdy w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową przekazuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację o zastosowaniu schematu podatkowego zawierającą: 1) NSP tego schematu podatkowego; 2) wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego - jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść. § 4 pkt 1 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)