ZUS skontroluje dane przekazane przez przedsiębiorców we wnioskach o pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej

Kolejne wersje ustawy o COVID-19 przyznały płatnikom składek prawo do licznych ulg i dopłat. Niektóre spośród nich były udzielane przez ZUS - m.in. zwolnienie płatników składek z obowiązku opłacenia należności ZUS za okres od marca do maja 2020 r. oraz świadczenie postojowe przyznawane przedsiębiorcom i osobom wykonującym umowy cywilnoprawne.

Współpraca kontrolna ZUS i KAS

W pierwszych miesiącach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, kiedy ZUS rozpatrywał największą liczbę wniosków o świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek, bazował przede wszystkim na oświadczeniach osób ubiegających się o ulgi. Obecnie można spodziewać się, że ZUS oraz Krajowa Administracja Skarbowa będą podejmowały działania mające na celu weryfikację, czy dane wskazane we wniosku o daną ulgę lub dopłatę są prawidłowe i czy podmiot, który uzyskał pomoc, rzeczywiście miał do niej prawo. Uprawnienie to było uzależnione od rodzaju świadczenia, m.in. od wysokości uzyskiwanego przychodu, dochodu lub procentowej wartości spadku przychodów.





Ustawa o COVID-19 daje organom przyznającym świadczenia prawo do weryfikowania danych przekazanych przez wnioskodawców przy ubieganiu się o pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej. ZUS i Krajowa Administracja Skarbowa mogą wymieniać się informacjami na temat podmiotów, które skorzystały z poszczególnych form pomocy. Informacje te ZUS i KAS będą sobie przekazywać drogą elektroniczną. Warto wskazać, że wymiana danych pomiędzy tymi organami następuje z mocy prawa, bez konieczności formalnego wszczęcia postępowania kontrolnego na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo przedsiębiorców.

WAŻNE

Aby zweryfikować dane przekazane we wniosku o świadczenie postojowe, ZUS nie musi wszczynać u płatnika postępowania kontrolnego - odpowiednie informacje z urzędu może pozyskać z KAS.

Kontrola prawidłowości danych we wnioskach o świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe przysługuje na mocy ustawy o COVID-19 osobom prowadzącym działalność gospodarczą (przedsiębiorcom), a także osobom wykonującym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło).

W przypadku przedsiębiorców świadczenie postojowe jest należne w kwocie 2080 zł lub 1300 zł.

Wysokość świadczenia postojowego dla przedsiębiorców i ramowe warunki jego uzyskania

Wysokość świadczenia postojowego Podmiot uprawniony 2080 zł Przedsiębiorca, który: rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.,

w następstwie epidemii COVID-19 ograniczył prowadzenie działalności gospodarczej (przestój w działalności),

uzyskał przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe, co najmniej o 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc*,

nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (chyba że równocześnie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej)**. 1300 zł Przedsiębiorca który: rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r., rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT

nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych**. 2080 zł lub suma wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych (dla osób, których suma przychodów z tych umów jest niższa niż 1300 zł). Zleceniobiorca lub wykonawca dzieła, który: wykonuje umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.;

w następstwie epidemii COVID-19 ograniczył wykonywanie tej umowy (przestój w wykonywaniu umowy cywilnoprawnej);

spełnił kryterium przychodowe, tj.: - uzyskał zsumowane przychody z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, w kwocie nieprzekraczającej 1300 zł, - uzyskał przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, w kwocie nieprzekraczającej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału; nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych**.

* Świadczenie postojowe w kwocie 2080 zł przysługuje także przedsiębiorcy, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej po 31 stycznia 2020 r.

** Kolejne świadczenie postojowe jest należne, kiedy sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy nie uległa poprawie (stan przychodów firmy musi być na podobnym lub niewiele zmienionym poziomie).

ZUS informuje szefa KAS o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o świadczenie postojowe. W przypadku stwierdzenia przez służby skarbowe rozbieżności między przychodem zadeklarowanym we wniosku a przychodem wykazanym do celów podatkowych szef KAS ma obowiązek poinformować ZUS o stwierdzonych rozbieżnościach. Wymiana informacji nastąpi drogą elektroniczną. Są to działania prowadzone przez organy z urzędu, wynikające wprost z przepisów ustawy. Prowadząc postępowanie wyjaśniające ZUS nie musi wszczynać formalnej kontroli. Należałoby jednak oczekiwać, że poinformuje osobę, która skorzystała ze świadczenia, o prowadzonym w jej sprawie postępowaniu administracyjnym.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest zobowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (obecnie 5,6%).

PODSTAWA PRAWNA:

Joanna Stolarska

prawnik, ekspert prawa ubezpieczeń społecznych, autorka licznych publikacji i opracowań z zakresu składkowego, były wieloletni pracownik ZUS