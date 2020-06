Jak wyliczyć wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z FGŚP

PROBLEM

Pracownik został objęty obniżonym wymiarem czasu pracy na podstawie porozumienia z przedstawicielami pracowników. Wynagrodzenie tej osoby przed obniżeniem wynosiło 4000 zł, a po obniżeniu jest niższe o 20% i wynosi 3200 zł (są to kwoty brutto). Za maj 2020 r. będziemy ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia tej osoby z FŚGP. Ile wyniesie to wsparcie i jak je rozliczyć w zakresie składek ZUS i podatku? W jakiej wysokości musimy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za maj 2020 r.? Czy musimy zapewnić mu minimalną płacę, a różnicę wypłacić, kiedy otrzymamy dofinansowanie z FGŚP?

RADA



Dofinansowanie do wynagrodzenia Państwa pracownika może wynieść 1600 zł. Ponadto może zostać powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy (emerytalną, rentową i wypadkową). Za maj 2020 r. pracownik powinien otrzymać od Państwa wynagrodzenie w terminie ustalonym w zakładzie pracy i w wysokości obowiązującej po zmianie, tj. 3200 zł brutto. Nie ma znaczenia, że dofinansowanie może nie wpłynąć na rachunek pracodawcy do czasu wypłaty wynagrodzenia. Środki z FGŚP są przekazywane po miesiącu, którego dotyczy. Z urzędowego wzoru umowy o dofinansowanie nie wynika jednak, w jakim terminie zostanie wypłacone pracodawcy. Umowa ta wskazuje jedynie, że wypłata środków nastąpi w miesięcznych równych transzach, których liczba odpowiada liczbie miesięcy wskazanych przez pracodawcę we wniosku o dofinansowanie.