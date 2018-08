Największa konferencja zakupowa w Polsce obchodzi 5. Jubileusz – PROCON/POLZAK 2018

Dla niektórych – to piąta, dla innych już piętnasta edycja konferencji. Wydarzenia, które kontynuuje 10-letnią tradycję konferencji POLZAK.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, PROCON/POLZAK stał się kluczowym wydarzeniem wpisywanym do kalendarzy przez praktyków zakupowych.

Konferencja przekroczyła już granicę 400 uczestników, tym samym utrzymując tytuł największej konferencji zakupowej w Polsce. W tym roku, organizatorzy planują przyjąć 500 gości, zachowując dotychczasowy charakter wydarzenia – platformy wymiany wiedzy branżowej, najlepszych praktyk z zakresu zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw oraz innowacyjnych rozwiązań.

Okrągły jubileusz uświetnią najlepsi prelegenci poprzednich edycji wydarzenia. Bezspornie jednak, głównym gwoździem programu będzie ikona współczesnych zakupów – żyjąca legenda - dr Peter Kraljič. Twórca spopularyzowanej macierzy, która nieustannie od 35 lat jest wykorzystywana w działach zakupów na całym świecie.

PROCURE VALUE – NOT COSTS

W ubiegłym roku, prelegenci i uczestnicy skoncentrowali się na koncepcji Zakupy 4.0. W październiku 2018, tematem przewodnim będzie hasło: Procure value – not costs . Wiele mówi się o zmianie roli zakupów w organizacjach – z funkcji polegającej stricte na cięciu kosztów do funkcji kreatora wartości.

- Wykorzystując nowe narzędzia i technologie nowoczesne zakupy koncentrują się już nie wyłącznie na kosztach, ale przede wszystkim na wartości dodanej, którą w dłuższym okresie wnosi do firmy wybrane przez nas rozwiązanie i partner biznesowy – mówi Andrzej Zawistowski, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszania Menedżerów Logistyki i Zakupów.

Celem konferencji będzie pokazanie jak przeprowadzić transformację działu zakupów, budować jego pozycję w oczach klienta wewnętrznego, tworzyć przewagę konkurencyjną oraz jak mierzyć się postępującą automatyzacją procesów do tej pory wykonywanych przez ludzi.

- PROCON/POLZAK stanowi kompendium wiedzy specjalistycznej na temat trendów rynkowych, innowacyjnych rozwiązań i inspirujących case studies. Jednocześnie, od lat, tworzy platformę networkingową dla wszystkich przedstawicieli branży zakupowej. – dodaje Mateusz Borowiecki, Dyrektor Zarządzający w OptiBuy.

Wzorem lat ubiegłych, program PROCON/POLZAK 2018 będzie podzielony na równoległe bloki tematyczne.

Zarządzanie talentem

Zakupy produkcyjne (direct)

Zakupy pośrednie (indirect)

Zakupy inwestycyjne (CAPEX)

Procesy i narzędzia

Zarządzanie ryzykiem

eProcurement

Panele Dyskusyjne i Stoliki Tematyczne.

Stoliki tematyczne – małe grupy dyskusyjne, które po raz pierwszy pojawiły się na konferencji w ubiegłym roku – powrócą w ulepszonej formie. Ich charakter pozwala na swobodną, moderowaną dyskusję w gronie praktyków i ekspertów.

PROCON/POLZAK odbędzie się po raz pierwszy w historii w Hotelu Marriott w Warszawie w dniach 22-23 października 2018.

