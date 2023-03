„Dokapitalizowanie” spółki komandytowej

rozwiń >

Sposoby dofinansowania spółki komandytowej

Do najpopularniejszych sposobów dofinansowania spółki komandytowej należą:

Podwyższenie wkładu wspólnika; Pożyczka od wspólnika.

PODWYŻSZENIE WKŁADU

Wspólnicy w momencie zakładania spółki komandytowej decydują się na wniesienie wkładów najczęściej w określonej kwocie pieniężnej. Oczywiście w czasie trwania spółki wspólnicy mogą zdecydować, że chcą podwyższyć wartość tych wkładów.

W tym celu konieczna jest zmiana umowy spółki, ponieważ to właśnie w jej treści oznacza się wysokość wkładów. Ze względu na to, że mamy do czynienia ze spółką komandytową, konieczna będzie wizyta u notariusza w celu dokonania takich czynności – z jednym wyjątkiem.

Kiedy podwyższenie wkładu nie wymaga zmiany umowy spółki komandytowej?

W przypadku, gdy w umowie spółki znajdzie się postanowienie, zgodnie z którym wspólnik zobowiązuje się do wniesienia do spółki oznaczonego wkładu w określonym terminie, to kolejna zmiana umowy nie będzie konieczna, a tym samym wizyta u notariusza. Będzie to bowiem wystarczająca podstawa prawna do wniesienia dodatkowego wkładu.

Konsekwencje podatkowe

O ile podwyższenie wkładu jest neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego i z pewnymi wyjątkami na gruncie podatku VAT, o tyle obowiązkowe będzie odprowadzenie PCC w wysokości 0,5% od wartości wkładów.

POŻYCZKA OD WSPÓLNIKA

W celu uniknięcia natomiast konieczności zmiany umowy spółki komandytowej i wizyty u notariusza w związku z podwyższaniem wkładu wspólnika, możliwe jest udzielenie pożyczki spółce przez jej wspólnika. W tym celu konieczne będzie tylko zawarcie umowy pomiędzy spółką a wspólnikiem udzielającym pożyczki. Nie będą z tym związane także uciążliwości dotyczące zmiany wpisów w rejestrze przedsiębiorców i dodatkowe opłaty.

Konsekwencje podatkowe

W tym przypadku jednak wspólnik, który udzielił spółce komandytowej pożyczki będzie musiał odprowadzić 19% podatek dochodowy od przychodu z odsetek. Natomiast, jeżeli pożyczka nie będzie oprocentowana, przychód powstanie po stronie wspólników tej spółki. Podobnie też, jak w przypadku podwyższenia wkładu, konieczne będzie odprowadzenie PCC w wysokości 0,5% od kwoty pożyczki.

