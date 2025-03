Jak założyć spółkę z o.o. przez S24?

Rejestracja spółki z o.o. przez system S24 w wielu przypadkach jest najlepszą metodą zakładania spółki, ze względu na ograniczenie kosztów, szybkość (np. nie ma konieczności umawiania spotkań z notariuszem) i możliwość działania zdalnego w wielu sytuacjach. Mimo tego, że funkcjonowanie systemu s24 wydaje się niezbyt skomplikowane, to jednak zakładanie spółki wymaga posiadania pewnej wiedzy prawnej.

Co należy przygotować przed rejestracją spółki o.o. w S24?

Przed przystąpieniem do samej rejestracji spółki z o.o. należy poczynić pewne przygotowania, aby ten proces był możliwy do przeprowadzenia. Wszyscy wspólnicy i członkowie zarządu powinni uzyskać elektroniczne podpisy, których można używać w tym systemie tj. podpisy zaufane ePUAP lub kwalifikowane podpisy elektroniczne, lub podpisy osobiste. Najprościej i najwygodniej posługiwać się profilem ePUAP, który można m.in. założyć przez bankowość elektroniczną, jak również poza nią. Założenie profilu przez logowanie do banku jest szybkie i proste, jednak ma pewną wadę, mianowicie uzależnia działanie ePUAP od prawidłowego funkcjonowania bankowości. Gdy ta dozna awarii, to przez jej okres nie można podpisywać dokumentów profilem zaufanym.

Przed procedurą należy również m.in. ustalić adres spółki, jej nazwę, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, sposób podziału udziałów pomiędzy wspólnikami, skład zarządu, czy też zasady reprezentacji spółki. Przynajmniej jedna osoba powinna posiadać swoje konto w systemie S24, lecz dla sprawnego działania najlepiej, gdy posiadają je wszyscy wspólnicy i członkowie zarządu.

Jak przebiega rejestracja spółki o.o. w S24?

Proces rejestracji spółki z o.o. przez S24 rozpoczyna się od wpisania nazwy spółki, wyboru jej formy prawnej, oraz wskazania siedziby tj. miejscowości, a nie pełnego adresu. Następnie należy wygenerować umowę spółki, wprowadzić do niej dane m.in. dane wspólników, przedmiot działalności spółki poprzez wybór PKD 2025. W umowie spółki wpisuje się m.in. także dane dotyczące wysokości kapitału zakładowego, udziału przyznanych poszczególnych wspólnikom, członków zarządu i sposobu reprezentacji. Każdy dokonany wpis lub wybór określonego wariantu postanowienia powinien być przemyślany pod względem jego skutków prawnych.

Gdy została prawidłowo przygotowana umowa spółki, to podpisują ją elektronicznie wszyscy wspólnicy. Następnie można wygenerować oświadczenie o wniesieniu kapitału, gdy został on wniesiony (np. gotówkowo do kasy spółki) oraz listę wspólników. Te dokumenty podpisują elektronicznie wszyscy członkowie zarządu. Poza system należy wgrać oświadczenie o tym czy spółka posiada status cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz listę adresów do doręczeń członków organu lub osób uprawnionych do powołania zarządu. Dokumenty te również podpisują wszyscy członkowie zarządu. Z ostrożności można dołączyć jeszcze listę zawierającą nazwiska, imiona i adresy albo adresy do doręczeń elektronicznych członków zarządu.

Gdy dokumenty są gotowe i podpisane, to należy wygenerować wniosek o rejestrację spółki i załączyć je do wniosku. W treści wniosku m.in. wybiera się sąd właściwy do jego rozpatrzenia, wprowadza się pełny adres spółki i przeważające PKD. Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu. Przy wniosku wskazuje się dane konieczne do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych dla spółki (nie należy mylić go z adresem e-mail). Wniosek najwygodniej opłacić elektronicznie przy samej wysyłce do sądu, system wtedy sam wskaże wysokość opłaty (łącznie 350 zł plus drobna opłata za przelew). W praktyce system nie weryfikuje z jakiego konta opłata została uczyniona, więc wspólnicy nie muszą martwić się o to, że spółka nie posiada jeszcze rachunku bankowego.

Co po rejestracji spółki z o.o. w S24?

Po rejestracji spółki z o.o. w S24 należy wysłać do urzędu skarbowego formularz PCC-3 i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, płatnikiem jest spółka. Również nie można zapomnieć o tym, aby złożyć elektronicznie wniosek do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Oprócz tego, spółka musi wysłać do urzędu skarbowego formularz NIP 8, w którym m.in. wskazuje miejsca prowadzenia działalności, przechowywania dokumentacji podatkowej, rachunki bankowe. Jeśli zamierza (lub musi) być Vatowcem, to należy wypełnić i przekazać do urzędu skarbowego formularz VAT -R.

