Jak zamknąć rok w spółce z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po zakończeniu każdego roku obrotowego powinna – co do zasady – sporządzić sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności (jeśli nie jest zwolniona z obowiązku jego sporządzenia), przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników, a także złożyć odpowiednie dokumenty do KRS.

Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku spółek, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia, termin ten upływa 31 marca następnego roku.

Sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane przez osobę prowadzącą księgi oraz przez co najmniej jednego z członków zarządu. Członkowie zarządu, którzy nie podpisali sprawozdania finansowego, składają oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmawiają złożenia takich oświadczeń.

W praktyce prościej jest, aby sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez wszystkich członków zarządu niż przez tylko jednego z nich. Złożenie podpisów przez wszystkich zajmuje mniej czasu niż późniejsze zbieranie oświadczeń.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki w formie elektronicznej, jeżeli przepisy prawa nakładają wymóg jego przygotowania. Zwolnienie z obowiązku jego sporządzenia obejmuje m.in. jednostki mikro w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, które przedstawią informację dotyczące nabycia udziałów (akcji własnych).

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w spółce z o.o.

Po zakończeniu roku obrotowego powinno odbyć się zwyczajne zgromadzenie wspólników. Jest na to 6 miesięcy od końca roku obrotowego. Jeżeli rok obrotowy kończy się 31 grudnia, to zgromadzenie wspólników musi zostać przeprowadzone do 30 czerwca następnego roku.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki (jeśli spółka ma obowiązek sporządzenia takiego sprawozdania) oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgromadzenie wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania, gdy reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Jeśli powyższe warunki nie będą spełnione, to należy formalnie zwołać zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie może zostać zwołane tylko przez określone podmioty, zwłaszcza przez zarząd.

Zatwierdzając sprawozdanie finansowe należy sprawdzić kwestię kadencji członków zarządu. Gdyby ona wygasła, to trzeba powołać ich na kolejną kadencję lub wybrać nowych członków zarządu.

Z przebiegu zgromadzenia wspólników sporządza się protokół, podpisywany przez przewodniczącego i protokolanta. Do protokołu załącza się podpisaną listę obecności oraz listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a jeśli wspólnik reprezentowany był przez pełnomocnika, także pełnomocnictwo. Gdy zgromadzenie wspólników zostało formalnie zwołane, to do księgi protokołów dołącza się dowody jego zwołania.

Wniosek do KRS po zamknięciu roku w spółce z o.o.

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego i zamknięciu obrad zgromadzenia wspólników należy złożyć dokumenty do KRS – Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Wniosek składa się elektronicznie, do niego dołącza się podpisane sprawozdanie finansowe w formacie xml oraz skany uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania i przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty (można zeskanować cały protokół). Jeżeli spółka zobligowana była sporządzić sprawozdanie z działalności, to również wysyła je do KRS. Wniosek podpisywany jest zgodnie z reprezentacją spółki, nie podlega opłacie.

Wniosek w imieniu spółki z o.o. może zostać złożony przez pełnomocnika – adwokata lub radcę prawnego na podstawie pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa nie jest dołączany do wniosku, lecz adwokat lub radca prawny składa elektroniczne oświadczenie, że jest umocowany do złożenia wniosku, a jego pełnomocnictwo nie wygasło ani nie zostało odwołane.

Jeżeli żaden z członków zarządu spółki nie posiada numeru PESEL oraz nie udzieli pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu do złożenia dokumentów w RDF, to spółka musi złożyć płatny wniosek do KRS korzystając z S24.

.