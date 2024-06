Przedsiębiorca na etacie nadal z podwójną składką zdrowotną

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie składki zdrowotnej w przypadku łączenia pracy na etacie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika z niej, iż obecnie nie są planowane zmiany legislacyjne ingerujące w zasadę odprowadzania składki od każdego tytułu odrębnie.

„Czy podwójne odprowadzenie składki zdrowotnej jest uczciwe społecznie”?

Jak przekonuje posłanka Małgorzata Niemczyk, zgłaszający się do niej obywatele „proszą o wyjaśnienie, czy podwójne odprowadzenie składki zdrowotnej jest uczciwe społecznie. To osoby, które łączą pracę etatową z prowadzeniem działalności gospodarczej i zmuszone są odprowadzać składkę zdrowotną z tytułu obu tych form zarobkowania".

REKLAMA

Pytania dotyczyły tego czy jest rozważana zmiana przepisów w tym zakresie.

Podwójna składka zdrowotna. Czy będą zmiany?

Odpowiedzi 27 maja 2024 r. udzielił wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Publikujemy ją w całości:

„1. Czy jest rozważana zmiana przepisów w ww. zakresie?

2. Jeśli tak, to kiedy?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

W myśl art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zwana dalej „ustawą”, w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Stosownie natomiast do art. 82 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie. Powyższe regulacje zatem nakładają obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne od każdego tytułu, niezależnie od tego, czy w zbiegu pozostają różne tytuły, czy zbiegają się takie same tytuły.

Obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne obciąża zatem np. zarówno pracowników, którzy jedocześnie wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą (zbieg różnych tytułów), jak i pracowników zatrudnionych w kilku miejscach czy przedsiębiorców, którzy prowadzą kilka działalności gospodarczych (zbieg przychodów w ramach jednego tytułu).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że obecnie nie planuje się zmian legislacyjnych ingerujących w zasadę odprowadzania składki od każdego tytułu odrębnie.

3. Jeśli nie, jak resort uzasadnia konieczność odprowadzania podwójnej składki zdrowotnej w sytuacji łączenia zarobkowania na etacie i działalności gospodarczej?

REKLAMA

Obciążenie każdego ze zbiegających się tytułów składką na ubezpieczenie zdrowotne znajduje uzasadnienie nie tylko fiskalne, lecz również wynika z właściwości składki jako obciążenia publicznoprawnego o charakterze celowym. Środki zgromadzone tytułem składki przeznaczane są na finansowanie bieżących świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych osobom uprawnionym, przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb zdrowotnych, w oderwaniu od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego (m. in. wysokości odprowadzanej składki, czy okresu pozostawania w ubezpieczeniu zdrowotnym).

Ponadto, zaznaczyć należy, iż wszelkie zwolnienia w zakresie opłacania składki zdrowotnej implikowałyby zmniejszenie środków zarządzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a przez to również zmniejszenie nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej. Podkreślenia wymaga, iż koszty leczenia pacjenta na intensywnej terapii mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy zł za dobę. Tak samo kosztowne jest leczenie pacjentów onkologicznych, gdzie koszty wynoszą również nierzadko kilkadziesiąt tys. zł za podanie specjalistycznego leku. Kwoty te pokazują, iż w przypadku większości bardziej skomplikowanych jednostek chorobowych, niż wymagających porady podstawowej opieki zdrowotnej, koszt leczenia pacjenta znacznie przekracza sumę nawet wieloletniego odprowadzania składek zdrowotnych.

Niezależnie od powyższego, wskazać należy, iż każdorazowe podejmowanie dodatkowej działalności może prowadzić do intensyfikacji czynności zawodowych, a ta może powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Wyjątki od powyższych zasad opłacania składki na ubezpieczenie mogą być ustanowione wyłącznie przez przepisy ustawowe. Uzasadnieniem dla takich wyjątków mogą być względy społeczne lub aksjologiczne. Z tych też powodów ustawodawca wprowadził nieliczne wyjątki od przedmiotowych zasad opłacania składki (art. 82 ust. 8-11 ww. ustawy). Od

2022 r. obowiązuje nowy wyjątek w stosunku do osób pracujących na podstawie umowy o pracę oraz jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą (art. 82 ust. 9b ustawy). W związku z powyższym, pracownik, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę jest nie wyższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu 1 stycznia danego roku, prowadząc jednocześnie pozarolniczą działalność, ww. osoba jest zwolniona - jako przedsiębiorca - z opłacania za siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem że:

uzyskuje z prowadzonej pozarolniczej działalności przychód w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, oraz

opłaca z prowadzonej działalności podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ” .

Źródło:

Interpelacja nr 2659 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie składki zdrowotnej w przypadku łączenia pracy na etacie z prowadzeniem działalności gospodarczej/Sejm