Bezpłatny webinar: Czas na e-porządek w fakturach zakupowych

Bezpłatny webinar: Czas na e-porządek w fakturach zakupowych

15 września 2025, 11:45
Bezpłatny webinar: Czas na e-porządek w fakturach zakupowych
Zapanuj nad kosztami, przyspiesz pracę, zredukuj błędy. Obowiązkowy KseF przyspieszył procesy digitalizacji obiegu faktur. Wykorzystaj ten trend do kolejnych automatyzacji, również w obsłudze faktur przychodzących. Lepsza kontrola nad kosztami, eliminacja dokumentów papierowych i mniej pomyłek to mniej pracy dla finansów.

Podczas spotkania pokażemy:

  • Jak zarejestrować w systemie faktury pochodzące z różnych źródeł (skan, e-mail, plik w formacie PDF itp).
  • Jak wykorzystać OCR do automatycznego wprowadzania dokumentów kosztowych.
  • Jak przyspieszyć i uszczelnić kontrolę kosztów w oparciu o zdefiniowane ścieżki akceptacji oraz powiązanie z zapotrzebowaniem lub umową.
  • Jak zapewnić dostęp uprawnionych osób do dokumentów finansowych 24/7 i umożliwić im zatwierdzanie z aplikacji mobilnej/maila.
  • Jak zapanować nad terminami płatności.
  • Jak być zawsze gotowym na kontrole finansowe/podatkowe.
  • Jak spać spokojnie, bez obaw o bezpieczeństwo i dostępność danych.

Zobacz, jak w ciągu kilku tygodni wdrożyć w pełni cyfrowy model obiegu faktur, z automatyzacją procedury akceptacji kosztów, w integracji z systemem finansowo-księgowym.

Źródło: INFOR
