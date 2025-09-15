Bezpłatny webinar: Czas na e-porządek w fakturach zakupowych
Zapanuj nad kosztami, przyspiesz pracę, zredukuj błędy. Obowiązkowy KseF przyspieszył procesy digitalizacji obiegu faktur. Wykorzystaj ten trend do kolejnych automatyzacji, również w obsłudze faktur przychodzących. Lepsza kontrola nad kosztami, eliminacja dokumentów papierowych i mniej pomyłek to mniej pracy dla finansów.
Podczas spotkania pokażemy:
- Jak zarejestrować w systemie faktury pochodzące z różnych źródeł (skan, e-mail, plik w formacie PDF itp).
- Jak wykorzystać OCR do automatycznego wprowadzania dokumentów kosztowych.
- Jak przyspieszyć i uszczelnić kontrolę kosztów w oparciu o zdefiniowane ścieżki akceptacji oraz powiązanie z zapotrzebowaniem lub umową.
- Jak zapewnić dostęp uprawnionych osób do dokumentów finansowych 24/7 i umożliwić im zatwierdzanie z aplikacji mobilnej/maila.
- Jak zapanować nad terminami płatności.
- Jak być zawsze gotowym na kontrole finansowe/podatkowe.
- Jak spać spokojnie, bez obaw o bezpieczeństwo i dostępność danych.
Zobacz, jak w ciągu kilku tygodni wdrożyć w pełni cyfrowy model obiegu faktur, z automatyzacją procedury akceptacji kosztów, w integracji z systemem finansowo-księgowym.
