Bezpłatny webinar: Ostatnia prosta do Systemu e-Faktur (KSeF). Zgodność dziś i architektura na lata

Stało się – ustawa podpisana, zegar tyka. Po latach zwrotów i nagłych zahamowań, Krajowy System e-Faktur niczym prawdziwy rollercoaster wjedzie na główny tor i zrewolucjonizuje naszą codzienność biznesową już od 1 lutego 2026 roku. Samo „podpięcie wagoników” do platformy to dopiero pierwszy zjazd. Prawdziwe wyzwanie zaczyna się w chwili, gdy kolejka rusza pełną prędkością i konieczne jest utrzymanie stałej zgodności w świecie nieustannych zakrętów regulacyjnych, w Polsce i za granicą.
Dziś globalna mapa regulacji przypomina park rozrywki: kilkadziesiąt obowiązków już działa, kolejne są w budowie, znaczna ich część wykracza poza samo e-fakturowanie. Raz skręcamy w stronę interoperacyjności i raportowania w czasie rzeczywistym, innym razem w stronę autoryzacji (clearance), potem zawirowania w uprawnieniach, formatach, tokenach, a chwilę później pętla w procesach fakturowania. Na sąsiednich torach towarzyszy nam Peppol, nieco dalej rozpędza się unijna ViDA.
Dołącz do webinaru, w którym eksperci z Pagero (part of Thomson Reuters) pokażą, jak zamienić ten regulacyjno-wdrożeniowy rollercoaster w kontrolowaną przejażdżkę: z solidną konstrukcją (architekturą dopasowaną do Twojej organizacji), mocnymi barierkami (walidacje i monitoring), planem ewakuacji (tryb offline) oraz tablicą wyników, która zapewni przejrzystość działania i zgodną z planem skalowalność.
Plan przejażdżki:
- Globalny krajobraz regulacyjny – nie tylko KSeF
- Różne modele e fakturowania i CTC
- KSeF – przegląd, techniczne wymagania, harmonogram wdrożenia
- Jest podpis prezydenta – aktualne zmiany i nadchodzące zakręty
- Mądre e-fakturowanie i silny biznes – o korzyściach płynących z KSeF
- Wyzwania wdrożeniowe: dystrybucja i kody QR, różne formaty i systemy, załączniki, faktury zagraniczne
- Rekomendacje ekspertów – jak zbudować architekturę na lata
- Sesja Q&A - konkretne pytania z pierwszego wagonika
