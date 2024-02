Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej?

Świadome zarządzanie ryzykiem - firmy mają dużo pracy

Świadome zarzadzanie ryzykiem - dla wielu firm w Polsce to pojęcie wciąż obce albo wymagające pracy. Z raportu Aon za 2023 r. „Globalne badanie zarządzaniem ryzkiem” wynika, że choć w 72 proc. z nich obowiązuje polityka zarządzania ryzykiem, to tylko w 44 proc. jest to polityka formalna. Oznacza to wzrost o 13 proc. w porównaniu z 2021 r. Jednak względem wyników światowych wciąż te liczby nie wydają się spektakularne. Globalnie aż 88 proc. firm deklaruje posiadanie wdrożonej polityki zarządzania ryzykiem, a formalnie 64 proc. Różnice w podejściu firm działających w kraju oraz tych światowych widać również w kwestii posiadania wyodrębnionych w tym celu departamentów. W Polsce ma je 47 proc. przedsiębiorstw, na świecie 73 proc. W kraju także jedynie ¼ firm mierzy łączne koszty ryzyka ubezpieczalnego, a świecie – blisko połowa.

- W przeważającej większości firm np. o wyborze ryzyk do ubezpieczenia decyduje CFO, czasem księgowa – ponieważ jest to koszt przedsiębiorstwa. Zdarza się, że ubezpieczenia nadal podlegają działowi administracyjnemu. Już po takim przyporządkowaniu widać, że tematyka ubezpieczeń to bardziej kwestia finansowa niż oddziałowująca na zarządzanie ryzykiem. Nasze badanie wyraźnie pokazuje, że firmy w Polsce wciąż w mniejszym stopniu zajmują się kwestiami związanymi z zarządzaniem ryzykiem niż ma to miejsce w innych częściach Europy i świata. Można powiedzieć, że w Polsce niższa jest świadomość mechanizmów radzenia sobie z zagrożeniami biznesowymi. W pierwszej kolejności zwraca się także uwagę na nieco inne ryzyka – mówi Sylwia Kozłowska, Chief Broking Officer, Aon Polska.

Co najczęściej podlega ubezpieczeniu

Co firmy działające w Polsce chcą najczęściej obejmować ubezpieczeniem? Aon Polska przygotował listę:

OC pracodawcy

OC komunikacyjne

OC z tytułu prowadzonej działalności

Ubezpieczenie mienia i utraty zysku

OC za produkt/usługę

Ubezpieczenie na życie

Terroryzm

Ubezpieczenie należności handlowych

Gwarancje

Produkty finansowe

Źle zarządzana firma? Nie ubezpieczymy

Umowy ubezpieczenia stanowią istotny element procesu zarządzania ryzykiem ze względu na jego częściowy transfer na ubezpieczyciela i przeniesienie ciężaru finansowego w formie wypłaty odszkodowania za powstałą szkodę. Jednak polisa nie rozwiązaniem wszystkich problemów, a ubezpieczyciele zdają sobie sprawę z ryzyka związanego z ubezpieczaniem nieprawidłowo zarządzanych firm – generuje to zwiększone prawdopodobieństwo powstania szkody.

- Zdarza się, że brak wdrożonej polityki zarządzania ryzykiem w firmie uniemożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia. Stąd też po stronie ubezpieczycieli pojawiają się oczekiwania i rekomendacje, by to prawdopodobieństwo zmniejszyć poprzez wdrożenie różnego rodzaju systemów, procedur czy szkoleń. Część ubezpieczycieli ma w swojej filozofii szerzenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem i realizują te cele poprzez swoje spółki córki oddelegowane do tych zadań. Coraz częściej podejmują dialog z klientami i zachęcają do podejmowania innych działań w obrębie zarządzania ryzykiem niż tylko poprzez wykupienie polisy. Coraz popularniejsze jest zatrudnianie inżynierów ryzyka przez brokerów i poszerzanie serwisu brokerskiego o usługi inżynieryjne. Dokonują oni tzw. wizyty ryzyka przed zawarciem umowy ubezpieczenia i często zwracają uwagę na konieczność wdrażania niektórych rozwiązań dotyczących zarządzania ryzykiem. Przykładem może być plan ciągłości działania (BCP – business continuity plan). Tylko niewielki odsetek firm posiada go przed wizytą – wyjaśnia Sylwia Kozłowska, Aon Polska.

