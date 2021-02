Rok 2021 będzie dobrym rokiem dla branży IT

Sektor IT - podsumowanie Gartnera

Wraz z początkiem roku instytut Gartnera opublikował podsumowanie 2020 dla rynku IT. Wyniki analizy nie były specjalnym zaskoczeniem, poprzedni rok był wymagający dla całej światowej gospodarki, także dla rynku technologii informatycznych.

- Patrząc całościowo na rynek IT, wniosek może być jeden – miniony rok był trudny. Jednak, gdy zaczniemy analizować sytuację dogłębnie, segment po segmencie to zauważymy, że w zależności od sektora IT, pandemia wywarła różny wpływ. Oczywiście daleko było do ideału, ale nie wpadliśmy w wielką depresję. - mówi Rafał Orawski, prezes BPSC.





Inwestycje tylko tam, gdzie to konieczne

- W ubiegłym roku wiele firm wstrzymało się z decyzjami inwestycyjnymi. To zawieszenie nie jest równoznaczne z rezygnacją. Sygnały, jakie do nas płyną, są jednoznaczne: biznes chce zaczekać, aż sytuacja będzie bardziej stabilna. - zauważa szef BPSC i mówi dalej - Gdy okoliczności staną się bardziej przewidywalne, wówczas o decyzje będzie łatwiej. W ubiegłym roku część firm inwestowała tylko tam, gdzie było to konieczne - kończy ekspert.

Sytuacja, o jakiej mówi Orawski, nie była tylko polską domeną, stąd zamiast wzrostów, rynek skurczył się w ubiegłym roku o 3,2%. Przedsiębiorcy najwięcej chcieli zaoszczędzić na sprzęcie. Wydatki w tym segmencie były aż o 8,8% mniejsze niż w 2019 roku. Pozostałe 4 badane obszary nie odnotowały aż tak dużych spadków. Były one np. na poziomie 2,7% - taki zanotowały usługi IT - lub niższym.

Powrót do dawnej normalności

Pod koniec ubiegłego roku cały świat zelektryzowały informacje o pojawieniu się skutecznych i bezpiecznych szczepionek. Zdaniem ekspertów, to one pomogą światu wrócić do normalności.

- Gdy w gospodarce zacznie panować większy optymizm, firmy powrócą do swoich pierwotnych planów inwestycyjnych. Według naszych prognoz, projekty cyfrowe będą istotne dla kadry C-level, dlatego pojawi się więcej środków na digitalizację. - mówi John-David Lovelock, Wiceprezes ds. badań w Gartnerze. Jak czytamy w styczniowej publikacji amerykańskich ekspertów, w tym roku wszystkie analizowane segmenty IT wrócą na ścieżkę wzrostu.

Systemowa wygrana

Najwyższe tempo wzrostu eksperci Gartnera wróżą segmentowi oprogramowania dla biznesu. Nakłady na zaawansowane systemy IT, takie jak np. systemy klasy ERP, będą na poziomie 8,8%. Na biznesowy software popyt będzie największy. Powodów takiego stanu rzeczy będzie kilka. Rafał Orawski wymienia jego zdaniem najważniejsze.

- Przede wszystkim: druga fala cyfryzacji. Automatyzacja postępuje, model pracy ulega zmianie, a to wymaga ułożenia na nowo procesów, a to bez sprawnego systemu się nie uda. Przedsiębiorcy będą zastępować starsze systemy rozwiązaniami bardziej zaawansowanymi i adekwatnymi do ich potrzeb oraz oczekiwań. - zapowiada szef śląskiej spółki IT, producenta systemów klasy ERP.

Potwierdzają to prognozy instytutu Gartnera, w których nie tylko ten, ale i kolejny rok ma być znakomity dla dostawców oprogramowania. Analitycy przewidują, że w 2022 wydatki na systemy IT będą rosły szybciej niż w 2021 i osiągną wartość dwucyfrową (10,2%). Software dla biznesu ma być lokomotywą dla całego rynku technologii informatycznych.

Cyfrowe przyspieszenie

Zdaniem autorów publikacji, w pierwszych latach po pandemii przedsiębiorstwa, żeby dopasować się do nowych realiów, będą musiały znacząco przyspieszyć plany cyfrowej transformacji. To, co kiedyś zajmowało pięć lat, zostanie skrócone do dwóch. Same tylko wydatki na IT związane z pracą zdalną wrosną o 4,9% w stosunku do 2020 roku. A to przecież w ubiegłym roku określenie home office stało się synonimem pracy.

W 2021 roku dobrą dynamikę wzrostu zanotuje rynek urządzeń i Data Center. Zdaniem ekspertów z USA, ten pierwszy urośnie aż o 8%, drugi o 6,2%. Jednak w obu przypadkach skok będzie jednoroczny, bo już w 2022 tempo wyhamuje do odpowiednio 1,3% oraz 3,4%. Warto wspomnieć, że zdaniem Gartnera wydatki na narzędzia i osprzęt zanotują największe odbicie, wyniesie ono ponad 16 punktów procentowych.

Usługi IT mogą liczyć na stabilny wzrost na poziomie 6%, który utrzyma się także na kolejne dwanaście miesięcy (6,3%). Stabilnie, choć nie tak dobrze wyglądać będzie sytuacja w obszarze usług komunikacyjnych, które w 2021 urosną o 4,5%, a w 2022 o 3,3%.

Kiedy gospodarka odbije się od dna?

Zdaniem instytutu Gartnera, biorąc pod uwagę dynamikę zmian, bieżący rok będzie lepszy niż kolejny. W 2021 roku wydatki urosną od 6,2%, a rynek wart będzie 3,922 bln USD. W następnych dwunastu miesiącach wzrost będzie mniejszy, ale i tak bardzo dobry. Eksperci spodziewają się, że w 2022 wydatki zamkną się w kwocie 4,104 bln USD. Czyli o 4,6% więcej niż rok wcześniej.

- W tym roku gospodarka i każdy z jej segmentów odbiją się od dna. To dobrze, ale najważniejszy jest nie wysoki, ale stabilny wzrost, a ten przyjdzie z czasem. Dopiero w kolejnych latach będziemy nadrabiać stracony czas. - podsumowuje Rafał Orawski.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA