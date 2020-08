Dodatek solidarnościowy - wniosek tylko do 31 sierpnia 2020 r.

Dodatek solidarnościowy z ZUS

W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca, maksymalnie przez 3 miesiące.

Kto może otrzymać dodatek solidarnościowy

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Dodatek można było otrzymać maksymalnie za miesiące – czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r. Jego wysokość wynosi 1400 zł netto miesięcznie czyli bezrobotni otrzymują „do ręki” 1400 zł, ponieważ składki od tej kwoty odprowadzane są z budżetu publicznego. Osoba, która utraciła pracę po 15 marca z powodu koronawirusa, mogła więc przez trzy miesiące pobierać dodatek. W sumie otrzymałaby 4200 zł.

Na złożenie wniosku zostało ostatnich kilka dni - można to zrobić do poniedziałku 31 sierpnia 2020 r.!

Dodatek można najwcześniej otrzymać za miesiąc złożenia wniosku. Składając więc wniosek w sierpniu, nie można otrzymać świadczenia za poprzednie miesiące. Taka osoba może liczyć na wypłatę dodatku za sierpień, a więc jednorazowo 1400 zł.

Andrzej 25 sierpnia 2020 r. otrzymał wypowiedzenie umowy ze względu na spadek zamówień w firmie, w której pracował, ze względu na obecną sytuację epidemiczną. Nie otrzyma więc dodatku za czerwiec ani lipiec. Jeśli złoży wniosek do ZUS do końca sierpnia, uzyska prawo do dodatku za aktualny miesiąc (jednorazowa wypłata).

Warto zaznaczyć, że ustawa posiada zapis, zgodnie z którym Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może wydłużyć okres przysługiwania prawa do dodatku solidarnościowego.

Ile czeka się na wypłatę?

ZUS w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do uzyskania świadczenia. Wypłata następuje w formie bezgotówkowej. ZUS przelewa środki co miesiąc na wskazany we wniosku przez osobę zainteresowaną rachunek. Pierwsze wypłaty dodatku nastąpiły 25 czerwca.

Dodatek solidarnościowy został wyłączony z potrąceń i egzekucji, a także z podatku dochodowego.

Co istotne, osoby pobierające dodatek objęci są ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, zdrowotnym, a okres ten wlicza się do czasu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Nie będzie to jednak część okresu zatrudnienia, który warunkuje nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, ani część stażu pracy wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Dodatek solidarnościowy albo zasiłek dla bezrobotnych

Można pobierać tylko jedno z tych świadczeń – dodatek solidarnościowy albo zasiłek dla bezrobotnych (także stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji z urzędu pracy). Jeśli dana osoba pobiera już zasiłek dla bezrobotnych, również może złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy, ale wówczas zawieszona zostanie wypłata zasiłku.

Jeśli bezrobotny pobierający zasiłek otrzyma dodatek, musi poinformować o tym urząd pracy.

Dodatek solidarnościowy także dla pobierających zasiłek dla bezrobotnych

Wniosek o dodatek solidarnościowy

Dotychczas Rada Ministrów nie wydała rozporządzenia wydłużającego funkcjonowanie dodatku solidarnościowego. Wszystko wskazuje więc na to, że wniosek EDS można złożyć już tylko do 31 sierpnia 2020 r. To ostatnia szansa na uzyskanie 1400 zł z powodu utraty pracy w czasie epidemii koronawirusa. Wniosek składa się wyłącznie przez Internet za pośrednictwem PUE ZUS. Tutaj będzie dostępna również informacja o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia wniosku. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Jak krok po kroku złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy?

ZUS przestrzegał przed błędnym wpisaniem numeru konta bankowego, co skutkuje wydłużeniem procedury wypłaty dodatku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1068)