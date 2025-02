Przedsiębiorcy mogą co roku korzystać z innej – jednej z trzech możliwych – form podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Poza wysokością samego podatku, jaki trzeba będzie zapłacić, teraz forma opodatkowania wpływa również na wysokość obciążeń z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Być może więc warto zmienić formę podatku dochodowego, z której korzystało się w 2024 roku.

Jak wskazuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity.pl, optymalizacja podatkowa pozwala firmom często znacznie zmniejszyć obciążenia na rzecz fiskusa. Jeśli nie czujemy się na siłach, aby takiej weryfikacji dokonać samodzielnie, możemy skorzystać z porady doradcy podatkowego.

Skuteczną pomocą mogą okazać się również kalkulatory porównujące różne formy opodatkowania, dostępne na serwisach o tematyce podatkowej.

Przedsiębiorcy mają możliwość zmiany wybranej formy opodatkowania. Nie mogą jednak tego zrobić w dowolnym czasie. Na wskazanie nowej formy rozliczania podatku dochodowego za 2025 rok mają czas tylko do 20 lutego.

Zmiany formy opodatkowania możemy dokonać poprzez złożenie oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy mogą złożyć taki dokument osobiście lub w formie elektronicznej.

– Trzeba jednak pamiętać, że informacja do urzędu skarbowego musi dotrzeć do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej. Zatem, jeżeli przedsiębiorca pierwszy przychód w 2025 roku uzyskał w styczniu, to czas na ewentualną zmianę formy opodatkowania mija 20 lutego – doradza Monika Piątkowska.

CEIDG: Oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na złożenie oświadczenia przez CEDIG, powinni wybrać formularz „Oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego” i wskazać jedną spośród trzech dostępnych form opodatkowania, tj. opodatkowania na zasadach ogólnych (tzw. skala podatkowa), podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dokonanie zmiany jest tożsame z rezygnacją z formy, na podstawie której rozliczyliśmy się do tej pory. Istotnym jest, aby formularz podpisać, a następnie wysłać. Samo podpisanie oświadczenia nie oznacza jego złożenia – przestrzega Monika Piątkowska.

– Bazując na swoim doświadczeniu, doradzam przedsiębiorcom, aby sprawdzili, czy ich oświadczenie zostało poprawnie złożone. Najlepiej zweryfikować to upewniając się, czy otrzymaliśmy zwrotne UPO, które potwierdza prawidłowe złożenie wniosku – wskazuje doradca podatkowy z e-pity.pl.

– Niejednokrotnie bywa tak, że przedsiębiorcy są przekonani, że dopełnili wszelkich formalności, jednak z uwagi np. na błąd w wysyłce, stosowne oświadczenie nie dotarło na czas do organów podatkowych. Wówczas jest bardzo prawdopodobne, że za jakiś czas, zgłosi się do nas urząd skarbowy żądając uiszczenia prawidłowej kwoty podatku dochodowego zgodnej ze „starą” formą opodatkowania wraz z odsetkami za zwłokę. – podpowiada Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity.pl

Jak wskazuje ekspertka, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 lutego 2024 r., sygn. akt II FSK 710/21 wskazał, że oświadczeniem woli zmiany formy opodatkowania jest również prawidłowo opisany przelew na zaliczkę na podatek dochodowy złożony do określonej przepisami daty.

Organy podatkowe są również coraz bardziej przychylne do tego stanowiska. Nie jest to jednak najpewniejsza opcja dla przedsiębiorców do złożenia oświadczenia woli zmiany formy opodatkowania.

– Trzeba pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zmianę formy opodatkowania na skalę podatkową w pierwszych miesiącach swojej działalności, często nie wpłacają zaliczek na podatek dochodowy z uwagi na kwotę wolną od podatku. Mogą pojawić się również opóźnienia w zapłacie zaliczki, wynikające z problemów u przedsiębiorcy, lub też np. jeśli zlecimy przelew 20 lutego wieczorem, to finalnie data wykonania przelewu może wskazywać na 21 lutego. W takich sytuacjach oświadczenie woli o zmianie formy opodatkowania będzie nieskuteczne. Zatem najlepszym rozwiązaniem jest złożenie stosownego formularza w wyznaczonym terminie. – komentuje Monika Piątkowska z e-pity.pl.