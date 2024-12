Przedsiębiorco, zostało Ci kilka dni na optymalizację podatkową. Czym jest optymalizacja podatkowa? 65 proc. właścicieli firm szukających sposobów na zmniejszenie obciążeń podatkowych decyduje się na ten krok.

Optymalizacja podatkowa jest działaniem zmierzającym do obniżenia wysokości podatków. Do standardowych metod optymalizacji podatkowej zaliczane są m.in. wybór najlepszej formy opłacania podatków, a także korzystanie z dostępnych ulg i innych preferencji. Jak wynika z badań wykonanych na zlecenie Komputronik S.A., 65 proc. właścicieli firm, którzy szukają sposobów na zmniejszenie obciążeń podatkowych – decyduje się na inwestycje w środki trwałe.

Przedsiębiorco, zostało Ci kilka dni na optymalizację podatkową

W świetle obecnych przepisów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dochód obciążony jest składką zdrowotną w zależności od formy opodatkowania – w przypadku podatku liniowego przedsiębiorcy odprowadzają 4,9 proc., natomiast osoby będące na podatku progresywnym – 9 proc.

Optymalizacja podatkowa poprzez amortyzację środków trwałych przynosi spore oszczędności przedsiębiorcom, którzy przechodzą transformację cyfrową. Przykładowo, przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych, który zakupi 25 sztuk sprzętu elektroniczny o wartości 4 tysiące każdy, na samej tylko składce zdrowotnej zaoszczędzi 7 317,07 zł. Całkowita kwota oszczędności wyniesie natomiast aż 35 772,26 zł (VAT - 18 699,19 zł i podatek dochodowy - 9 756,00 zł). Oszczędność sprawi, że otrzyma on praktycznie bezpłatnie blisko dwie sztuki – przekazała dyrektor sprzedaży do partnerów handlowych Komputronik S.A Marzena Sawicka-Szparag.

Optymalizacja podatkowa: najpopularniejsze są inwestycje w technologie

Z badania wynika, że 44 proc. z osób prowadzących działalność gospodarczą deklaruje, że szuka sposobów na optymalizację podatkową. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem są właśnie inwestycje w środki trwałe, z którego korzysta 65 proc. respondentów. Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się zakupy sprzętu IT i szeroko pojętej technologii. Decydują się na nie więcej niż 3 na 4 firmy (76 proc.).

Zdaniem ekspertki, ma to związek z faktem, że firmy muszą nadążyć za postępującą cyfryzacją. Rynek technologiczny rozwija się szybko, zmuszając firmy do regularnej wymiany sprzętu i systemów, aby pozostały konkurencyjne. Nowoczesny sprzęt i oprogramowanie pozwalają na szybsze przetwarzanie danych i lepszą obsługę aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, które wymagają większej mocy obliczeniowej. W rezultacie inwestycje pozwalają na wejście w nowy rok z bardziej zaawansowanymi możliwościami. A w efekcie - przełożą się na poprawę wydajności narzędzi pracy, w tym zwiększenie produktywności pracowników – powiedziała Sawicka-Szparag. Oprócz sprzętu IT i technologii polscy przedsiębiorcy w celu optymalizacji kosztowych decydują się na zakup maszyn i urządzeń przemysłowych (12 proc.) oraz oprogramowania (6 proc.). Kolejne 6 proc. firm przyznaje, że ich inwestycje wykraczają poza produkty i usługi wyszczególnione w ankiecie Komputronik.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6-17 grudnia 2024 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej grupie 223 osób. Ankieta zawierała 12 pytań – jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru.