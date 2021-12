Niższa akcyza dla winiarzy i cydrowników. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która wesprze małych, regionalnych producentów napojów alkoholowych. Dzięki nowym rozwiązaniom drobni, niezależni producenci napojów alkoholowych płacić będą od swoich wyrobów o połowę niższą akcyzę. Na zmianach zyskają polscy rolnicy i sadownicy – generalnie podmioty spełniające definicję małych producentów napojów alkoholowych.

Niższa akcyza dla winiarzy i cydrowników

28 grudnia 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projektodawcą tych zmian było Ministerstwo Finansów. Za zmianą przepisów głosowała większość klubów parlamentarnych w Sejmie.

- Ta nowelizacja to porozumienie między podziałami. Inicjatywa MF zjednoczyła niemal wszystkich posłów. Niemal jednogłośne przyjęcie tych zmian przez Sejm, świadczy o tym, jak bardzo są one potrzebne i jak były wyczekiwane - wskazuje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Ulga dla polskich producentów

Projekt ustawy zakłada, że mali niezależni producenci napojów alkoholowych, będą korzystać z obniżonej o połowę stawki akcyzy.

Dotyczy to:

małych producentów wina,

małych producentów napojów fermentowanych (np. małych producentów win owocowych, cydrów),

małych producentów wyrobów pośrednich (w tym małych producentów wyrobów alkoholizowanych, np. miodów pitnych półtoraków i dwójniaków).

50 proc. stawki akcyzy na produkty z polskich sadów

Ponadto 50 proc. podstawowej stawki akcyzy zapłacą gorzelnie należące do producentów owoców produkujące alkohol etylowy z owoców dostarczonych im przez sadowników. Roczny limit w takim przypadku określony na 30 litrów czystego alkoholu będzie dotyczył producenta owoców i osób z nim zamieszkujących, pod warunkiem przeznaczenia alkoholu wyłącznie do konsumpcji własnej.

Preferencje wynikają z wdrożenia zmienionej unijnej dyrektywy alkoholowej. Są to jednak zmiany fakultatywne, czyli nieobowiązkowe.

- Polska obniży akcyzę po to, żeby ułatwić prowadzenie działalności i rozwój małych producentów napojów alkoholowych, czyli rodzinnych firm, często produkujących wyroby tradycyjne i regionalne. O taką zmianę apelowali m. in. mali winiarze i cydrownicy. Takich firm jest już w Polsce około 150, z czego większość to producenci wina. Ok 10 podmiotów to producenci cydrów, perry i miodów pitnych. W efekcie wprowadzonych zmian, liczba mniejszych firm produkujących dobre, regionalne produkty, może w ciągu najbliższych lat zwiększyć się nawet kilkukrotnie – wskazuje wiceminister Sarnowski.

Stawki akcyzy na alkohol

Stawki akcyzy na napoje alkoholowe wynoszą obecnie:

alkohol etylowy: 6275,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie;

piwo: 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu;

wino: 174,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;

napoje fermentowane: 174,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;

wyroby pośrednie: 350,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

W przyszłym roku - po wejściu w życie przepisów dotyczących podwyższenia stawek akcyzy na używki - stawki akcyzy na napoje alkoholowe wyniosą:

alkohol etylowy: 6903,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie;

piwo: 9,43 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu;

wino: 191,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;

napoje fermentowane: 191,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;

wyroby pośrednie: 385,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Polskie piwo, wino, cydr

Dzięki nowelizacji przepisów mali niezależni producenci napojów alkoholowych będą płacić nie 100 proc. tylko 50 proc. stawki akcyzy. Na zmianach zyskają polscy rolnicy i sadownicy – generalnie podmioty spełniające definicję małych producentów napojów alkoholowych.

Mali producenci piwa korzystają – już od 1 stycznia 2018 r. – z obniżonej stawki akcyzy (50 proc. z 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato).