Kobiety na stanowiskach kierowniczych w Polsce są wciąż w mniejszości. W zarządach spółek kobiet jest tylko 15%, a kobiety prezeski to jedyne 6%. Jak to zmienić?

Kobiety na stanowiskach kierowniczych w Polsce

"Upodmiotowienie kobiet to nie tylko sprawa zasadniczo moralna, to kwestia niepodlegająca dyskusji z ekonomicznego punktu widzenia" – powiedziała Christine Lagarde, jedna z najwybitniejszych kobiet w świecie finansów. O tym, że obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych sprawia, że firmy lepiej i stabilniej się rozwijają, a zwiększenie udziału kobiet w zarządach znacząco wpłynęłoby na wzrost globalnego PKB, wiemy już od dość dawna. Kolejne badania potwierdzają jedynie, że równouprawnienie w biznesie, to… najlepszy biznes. A jednak, nadal prawie nic się nie zmienia i jak wynika z najnowszego raportu McKinsey & Company “Win-win: Jak lepiej wykorzystać potencjał kobiet w polskiej gospodarce”, reprezentacja kobiet w zarządach spółek w Polsce, to 15 procent, z czego prezesek mamy zaledwie 6 proc.

Gender equality i parytety w zarządach firm

Mając gotową receptę na sukces finansowy, jaką jest zwiększanie udziału kobiet we władzach firm, świat biznesu niezwykle opornie podchodzi do jej realizacji. Dlaczego tak się dzieje? Jest z pewnością wiele powodów, poczynając od jakże pierwotnego – władzy i pieniędzy. Jednak wiele firm decyduje się (w duchu realizacji 5.Celu Zrównoważonego Rozwoju jakim jest wzmacnianie pozycji kobiet, także w obszarze biznesu) na wdrażanie strategii opartych o gender equality. Tworzone są mechanizmy mające zapewnić równe traktowanie kobiet i mężczyzn począwszy od rekrutacji, poprzez rozwój zawodowy i karierę. Część firm decyduje się także na wdrożenie parytetów w zarządach.

Jak zwiększyć udział kobiet na najwyższych stanowiskach?

A jednak nadal mamy zawstydzający pay gap i brak kobiet na najwyższych stanowiskach. Aby zmienić w Polsce tę sytuację konieczna jest społeczna i kulturowa rewolucja rozprawiająca się ze stereotypowymi rolami kobiet i mężczyzn w rodzinie, wprowadzająca realne współdzielenie obowiązków rodzicielskich, opiekuńczych i domowych. Wówczas kobiety zaczną realizować się w pracy zawodowej i sięgać po najwyższe stanowiska. Ale to nie wystarczy. Firmy muszą zmienić się od środka – realne wsparcie kobiet w drodze na szczyt oznacza zmianę zasad gry. Dzisiejsze oczekiwania, zasady i wymagania dotyczące najwyższych stanowisk w biznesie stworzone zostały przez mężczyzn dla mężczyzn. Dlatego tak niewiele kobiet decyduje się, mimo z pozoru sprzyjającym warunkom w firmie, na przyjęcie takiego wyzwania. To prawdziwe tabu w biznesie i najwyższy czas się z tym zmierzyć, włączając kobiety w proces zmiany konserwatywnego podejścia do władzy i tworząc wraz z nimi przestrzeń prawdziwie różnorodną i inkluzywną. To będzie najlepszy biznes dla nas wszystkich.