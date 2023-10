Polisa dla firmy. Do jakich zdarzeń losowych dochodzi najczęściej? Na co zwrócić uwagę przy wybieraniu ubezpieczenia dla firmy? O czym nie zapomnieć?

Zdarzenia losowe przyczyną upadku firmy

Wśród kluczowych czynników wpływających na sukces firmy przedsiębiorcy często wymieniają udane inwestycje, wykwalifikowany zespół czy płynność finansową. Warto pamiętać, że przedsiębiorstwa są również narażone na występowanie zdarzeń losowych. Te z kolei mogą bardzo negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy. Nierzadko doprowadza to do jej upadku.

Do najczęściej zgłaszanych w tym roku zdarzeń, według danych TUZ Ubezpieczenia, należą:

zalania (30 proc. wszystkich szkód),

uszkodzenia szyb (12 proc.),

przepięcia (11 proc.)

dewastacje mienia (10 proc.).

Ubezpieczyciel w pierwszej dziesiątce wymienia jeszcze, m.in.: pożary, kradzieże z włamaniem i nawalne deszcze. Jeszcze miesiąc temu bardzo głośno było o pożarze fabryki opon w Dębicy. Wstępną wartość strat przedsiębiorstwa oszacowano na aż 30 milionów euro.

- Wielu przedsiębiorcom taki rozmiar strat może wydawać się niewyobrażalny. Nie należy jednak zapominać, że o upadku mniejszych firm mogą decydować straty liczone w “tylko” kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu tysiącach złotych. Większości zdarzeń, które powodują poważne konsekwencje, nie da się przewidzieć, dlatego niezależnie od wielkości firmy, warto pamiętać o jej zabezpieczeniu polisą, wtedy przedsiębiorca jest bezpieczny – zauważa Maciej Tokarski, Menedżer ds. Ubezpieczeń MSP z TUZ Ubezpieczenia.

Od czego ubezpieczyć swoją firmę?

Zalane hale produkcyjne, strawione przez ogień magazyny czy zniszczone samochody firmowe - to obrazy, które przychodzą na myśl jako pierwsze, analizując zasadność ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstw. Koszty zniszczenia lub utraty budynków, maszyn czy samochodów mogą być bardzo dotkliwe, a odbudowanie majątku bez pomocy ubezpieczyciela jest w większości przypadków niewykonalne.

Jednak te najbardziej oczywiste ryzyka to nie wszystko. Rozpatrując ubezpieczenie działalności, należy jak najbardziej przeanalizować jej profil oraz rodzaje ryzyk, które mogą jej zagrażać. Na rynku dostępnych jest wiele produktów, które oferują szeroki zakres ochrony - od ubezpieczenia szyb, przez ochronę wyposażenia po ubezpieczenie środków obrotowych czy mienia pracowniczego. Tylko całościowe i spersonalizowane podejście do tematu zabezpieczenia przedsiębiorstwa umożliwia uzyskanie odpowiedniej pomocy.

Analizując oferty, warto zwrócić uwagę na możliwość indywidualnego dopasowania zakresu ubezpieczenia do profilu działalności firmy. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy o bardzo szerokim zakresie ochrony. To tylko pozorna zaleta, która wpływa na wyższą cenę takiego produktu. Potrzeby ubezpieczeniowe przedsiębiorstw z różnych branż mogą się diametralnie różnić. Firma zajmująca się obróbką drewna narażona jest na zupełnie inne ryzyka niż klinika weterynarii czy mobilna restauracja w foodtrucku. Przykładowo, polisa weterynarza powinna zawierać klauzulę zapewniającą ochronę w przypadku błędu w zawodzie, np. niepoprawnie przeprowadzonej operacji. Z kolei właściciel foodtrucka powinien zwrócić uwagę na ochronę dobraną konkretnie pod ryzyka zagrażające przyczepie gastronomicznej, czyli wspomniane pożary, przepięcia czy dewastacje. Dlatego tak ważna jest opcja spersonalizowania oferty.

- Dostosowanie polisy do profilu działalności przedsiębiorcy, to klucz do efektywnej ochrony. Przed zakupem ubezpieczenia należy bardzo dokładnie sprecyzować swoje potrzeby oraz przeanalizować ryzyka, na które może być narażona firma. Zawsze warto zweryfikować u agenta możliwość modyfikowania zakresu ochrony i włączenie klauzul istotnych dla danej branży. Warto także zwrócić uwagę na wyłączenia. Zdarza się, że znajdują się wśród nich zagrożenia, które w przypadku danej branży czy jednostki są realne – dodaje Maciej Tokarski z TUZ Ubezpieczenia.

Analiza zakresu zagrożeń, zwłaszcza tych pogodowych, jest też niezwykle istotna dla branż, w których pogoda odgrywa dużą rolę. W tym przypadku warto zwrócić uwagę nie tylko na zakres ochrony i wyłączenia, ale również konkretnie wczytać się w poszczególne wskaźniki. Przykładowo, jaką prędkość musi osiągnąć wiatr, aby spowodowana przez jego działanie szkoda została uznana przez ubezpieczyciela. W przypadku wielu polis ta wartość jest bardzo wysoka, przez co ciężko uzyskać realną pomoc po wystąpieniu szkody, inne przyjmują odpowiedzialność za szkody spowodowane przez stosunkowo niewielki wiatr.

Dobre ubezpieczenie - o czym nie zapomnieć

Specjaliści zauważają także, że niektóre elementy ochrony warto włączyć do ubezpieczenia niezależnie od profilu działalności firmy. Wśród nich wymieniają, przede wszystkim, możliwość ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie stałych kosztów działalności czy, odpowiednio dopasowana, ochrona odpowiedzialności cywilnej.

- Mimo tego, że zalecamy przedsiębiorcom wybierać produkty ubezpieczeniowe “szyte na miarę”, powyżej wymienione elementy uznajemy za niezbędne w każdej branży. Wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego, jakie usługi świadczą, czy jakie produkty sprzedają, łączy posiadanie stałych kosztów działalności. Te z kolei trzeba regulować zawsze, nawet w przypadku wystąpienia szkody uniemożliwiającej uzyskanie przychodu z pracy firmy. Bezpieczny przedsiębiorca to taki, który ma możliwość pokrycia kosztów w ramach polisy, to bardzo duża zaleta. Warto uwzględnić tę opcję w każdym firmowym ubezpieczeniu - komentuje Maciej Tokarski z TUZ Ubezpieczenia.

Możliwość ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk to z kolei opcja, która w prosty sposób pozwala na zabezpieczenie m.in.: budynków, maszyn, czy pojazdów przed najczęstszymi zagrożeniami, które mogą dotknąć przedsiębiorstwo niezależnie od branży czy przedmiotu działalności.

Tylko ubezpieczenie zapewniające podstawowe elementy ochrony, wzbogacone o elementy dostosowane do wyjątkowych potrzeb danej jednostki może zapewnić poczucie finansowego bezpieczeństwa na wypadek strat spowodowanych przez niespodziewane wypadki.

