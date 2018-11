Zniesienie górnego limitu składek ZUS niezgodne z Konstytucją

Zdaniem Konfederacji Lewiatan:

• Pracodawcy z ulgą przyjęli orzeczenie Trybunał Konstytucyjnego, że nowelizacja ustawy, dotycząca zniesienia górnego limitu składek na ZUS, jest niezgodna z Konstytucją.

• Rząd w pracach nad ustawą naruszył elementarne zasady dotyczące właściwego procesu legislacyjnego.

• Szkoda, że TK nie odniósł się do braku dialogu społecznego i pomijaniu roli partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa.

- Przyjmujemy z zadowoleniem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. My też uważamy, że organy władzy publicznej, przy uchwalaniu tej ustawy, nie działały na podstawie i w granicach prawa. To nie buduje zaufania do państwa. Teraz powinny się rozpocząć rozmowy z partnerami społecznymi - mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Sposób prac nad ustawą naruszył zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa. Szybkie tempo prac ustawodawczych, a także brak możliwości realnego przedstawienia stanowiska w toku konsultacji publicznych, wywołały sytuację, w której zarówno pracownicy, jak i pracodawcy nie byli pewni swojej sytuacji prawnej. Zasady konsultacji społecznych i dialogu społecznego wpisane zostały do ustawy o RDS właśnie po to, aby tworzyć stabilne i lepsze prawo.

Pracodawcy ostrzegali też, że ustawa o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS będzie miała negatywne skutki społeczno-gospodarcze. W przyszłości pogłębi deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, naruszy stabilność systemu ubezpieczeń społecznych, zwiększy drastycznie obciążenia pracodawców oraz zmniejszy atrakcyjność umów o pracę w stosunku do innych form zatrudnienia. Ustawa, którą Trybunał uznał na niezgodną z Konstytucją nie wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan jakość stanowionego prawa pozostaje wciąż bardzo niska, a najważniejszym z punktu widzenia decydentów kryterium „sukcesu" pozostaje liczba przyjętych aktów prawnych. Tylko poprawa stanowienia prawa i przestrzeganie już obowiązujących zasad, może polepszyć jego jakość, zmniejszyć patologie oraz zwiększyć jawność i transparentność procesu stanowienia prawa.

