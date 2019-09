Work-life balance - jak go utrzymać?

Wsparcie rodziny i bliskich

Pełnoetatowi pracownicy bardzo często mogą spotkać się z sytuacją, w której natłok pracy sprawia, że nie mogą spotkać się z bliskimi i rodziną. Wspaniale jest mieć wówczas przy sobie ludzi, którzy zrozumieją powagę sytuacji oraz wesprą nas ciepłym słowem i gestem. Powinni również odciążyć nas z niektórych obowiązków domowych, np. odbierania dzieci ze szkoły. W ten sposób nie tylko stworzymy trwałe i silne relacje z drugą osobą, oparte na zaufaniu i wsparciu, ale również będziemy w stanie utrzymać wysoki poziom efektywności w pracy.

Odpowiednie wykorzystanie czasu

Zaplanowanie obowiązków w danym dniu to klucz do zachowania odpowiedniej równowagi pomiędzy środowiskiem domowym a pracą. Im lepiej jesteśmy zorganizowani, tym więcej mamy czasu, a co za tym idzie - możemy wykorzystać go do spędzenia z bliskimi. Ważne jest, aby wyeliminować z naszego otoczenia czynności i rzeczy, które kradną nasz czas, np. media społecznościowe. Jeśli coś jest nieproduktywne i nie ma dla nas wielkiego znaczenia, szkoda tracić na to czasu, rezygnując jednocześnie z rodziny bądź nie wypełniając powierzonego zadania służbowego.

Priorytety

Priorytety zawodowe i rodzinne pozwalają określić hierarchię rzeczy oraz osób, które są dla nas ważne. Musimy pamiętać, że praca to nic innego jak sposób osiągnięcia potrzebnych środków do utrzymania rodziny. Z tego powodu to właśnie życie osobiste powinno być naszym priorytetem, bo to przez nie chodzimy do pracy, nie odwrotnie. Oczywiście mogą się zdarzać sytuacje, w których przez jakiś czas musimy poświęcić większą uwagę obowiązkom służbowym. Powinno się to jednak odbywać w oparciu o zasadę – „co mam zrobić jutro, zrobię dziś”.

Asertywność

Pielęgnowanie asertywności sprawi, iż o wiele łatwiej utrzymamy work-life balance. Nie powinniśmy się bać odmawiać wykonania obowiązków, zwłaszcza jeżeli mamy podstawy podejrzewać, iż są one nam zlecane bezprawnie. Ponadto, dzięki asertywności możemy uniknąć sytuacji, w których zostajemy obarczeni zbyt dużą ilością zadań o wysokim priorytecie wykonania.