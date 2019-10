Kredyt dla Profesjonalistów [PORADNIK]

Dla kogo?

Warunki, jakie banki oferują potencjalnym kredytobiorcom są różne, można jednak znaleźć wspólny trzon.

Prześledźmy przykładową ofertę banku BNP Paribas.

Kredyt dla Profesjonalistów mogą uzyskać: adwokaci, aptekarze, architekci, biegli rewidenci, doradcy inwestycyjni, doradcy podatkowi, radcy prawni, farmaceuci, fizjoterapeuci, zarządcy nieruchomości, księgowi, lekarze, notariusze, rzeczoznawcy majątkowi, protetycy, stomatolodzy, weterynarze, tłumacze przysięgli. Co ciekawe, banki często patrzą na przedstawicieli tych zawodów przychylniej niż na innych. Dlaczego? Są to tak zwane zawody zaufania publicznego. Osoby je wykonujące są nie tylko uważane za godne zaufania, ale także za stabilne pod względem finansowym – na ich usługi zawsze będzie popyt.

Warto wspomnieć, że w polskim prawie nie funkcjonuje jednak, dokładna definicja wolnego zawodu. Można przyjąć, że są to przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie księgi przychodów i rozchodów czy ryczałtu ewidencjonowanego. Często jednak w ofertach można znaleźć enumeratywnie wymienione profesje, które mogą uzyskać kredyt.

Aby móc starać się o kredyt trzeba prowadzić działalność od co najmniej 24 miesięcy, a w przypadku wolnych zawodów – dwunastu. Jeśli chodzi o sposób prowadzenia rozliczeń, to z kredytu mogą skorzystać ci, którzy rozliczają się z US na zasadach uproszczonej księgowości i prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Jakie dokumenty trzeba zgromadzić?

Przede wszystkim niezbędne są dokumenty rejestrowe, czyli :

dowód osobisty właściciela,

CEDIG (wydruk internetowy lub plik pdf),

Regon i NIP (jeśli nie są wskazane w CEDIG),

prawo wykonywania zawodu (dla Profesjonalistów).

Jeśli ma to być kredyt na spłatę kredytu w innym banku potrzebna będzie umowa refinansowanego kredytu lub dokument/wydruk z systemu bankowości elektronicznej, zawierający numer rachunku do spłaty kredytu oraz aktualne saldo do spłaty.

Kolejne, czyli dokumenty finansowe, zależą już od formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Dla przykładu Profesjonaliści prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów poproszeni zostaną o dostarczenie PIT-u oraz podsumowanie narastające z poszczególnych m-cy z KPiR za bieżący rok i za rok ubiegły, Należy też pamiętać o dokumentach poświadczających niezaleganie z podatkami, składkami ZUS, , remanenty czy amortyzacje. Brzmi to skomplikowanie, ale udzielenie kredytu dla przedstawiciela wolnego zawodu poprzedzone jest spotkaniem z doradcą, który wyjaśni, jakie dokumenty kredytobiorca musi przygotować. Prześledźmy więc jak wyglądają kolejne kroki na drodze do uzyskania kredytu:

Jak przebiega proces udzielenie kredytu?

Jest on standardowy i przypomina każdy inny kredyt.

Tak jak już wspomnieliśmy pierwszym krokiem jest spotkanie z doradcą, który razem z klientem wypełnia wniosek w systemie. Kiedy zgromadzi wszystkie niezbędne dokumenty, wniosek zostaje podpisany i przekazany do analizy kredytowej. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej, kolejnym krokiem jest wygenerowanie umowy kredytowej i podpisanie jej przez klienta. Następnie mamy uruchomienie kredytu i klient może korzystać ze środków.