Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Ponad 150 skarg związanych z upałami wpłynęło do PIP do połowy czerwca. Dotyczyły one nieprawidłowości w zakresie wydawania napojów (106) oraz niewłaściwych temperatur w pomieszczeniach pracy (44). Jakie są obowiązki pracodawcy podczas upałów?