2024 w branży informatycznej zapisze się jako czas wdrożenia nowych dyrektyw dotyczących cyberbezpieczeństwa. A co z koniunkturą?

Poprzedni rok to globalny triumf AI, większy popyt na moc obliczeniową, chmurę i oprogramowanie, ale i spadki w wielu obszarach rynku IT. Kryzys nie sprzyjał rozwojowi branży informatycznej. Teraz ekonomiści uważają, że 2024 rok może być dla tej branży lepszy, bo poprawiają się nastroje w gospodarce. Dodatkowym zaś kołem zamachowym dla rynku IT będą regulacje związane z cyberbezpieczeństwem oraz rosnąca popularność sztucznej inteligencji.

