Leasing czy wynajem - co się bardziej opłaca?

Na początku wyjaśnię czym jest wynajem długoterminowy. Otóż jest to leasing operacyjny, bez konieczności wykupu samochodu, z ustaloną z góry wartością rynkową. Przedsiębiorca ma możliwość wykupić przedmiot, jednak nie jest to jego obowiązkiem - po spłacie ostatniej raty wynikającej z umowy, samochód może zostać przekazany leasingodawcy. Leasingobiorca natomiast, może zdecydować się na wynajem kolejnego pojazdu. Warto pamiętać, iż wynajem w większości instytucji finansujących dotyczy jedynie nowych samochodów, zarówno osobowych, jak i dostawczych do 3,5 tony oraz samochodów demo. Klasycznym leasingiem operacyjnym można sfinansować również zakup używanych samochodów - nie tylko osobowych, ale także transportu ciężkiego.

Liczy się przebieg

Kolejną różnicą pomiędzy powyższymi formami finansowania jest zużycie pojazdu. W leasingu operacyjnym, leasingobiorcy nie są rozliczani z wykonanych przebiegów- w przeciwieństwie do wynajmu długoterminowego, w którym zawierając umowę, należy zadeklarować roczny przebieg pojazdu. Jeśli po zakończeniu umowy okaże się, że rzeczywisty przebieg jest większy od deklarowanego- zostaną naliczone dodatkowe opłaty za każdy „ponadprogramowo” przejechany kilometr. Stawki za nadprzebieg są określane w tabeli opłat i prowizji leasingodawcy.

Wykup samochodu

Najważniejszą różnicą jest fakt, że leasing operacyjny w zdecydowanej większości przypadków jest sposobem finansowania zakupu. Docelowo leasingobiorca staje się właścicielem pojazdu po spłacie zobowiązania. Oczywiście, istnieje możliwość rezygnacji z wykupu przedmiotu, ale wiąże się to, w pierwszej kolejności, z koniecznością sprzedaży pojazdu przez towarzystwo leasingowe. Dopiero kiedy uda się przedmiot sprzedać, umowa zostanie rozliczona. Sposób jej rozliczenia będzie zależny od ceny sprzedaży. Jeśli wartość samochodu będzie niższa niż kwota wykupu, leasingobiorca będzie zobligowany do pokrycia różnicy oraz poniesienia kosztów sprzedaży pojazdu. Dodatkowo, jeśli stan techniczny pojazdu będzie odbiegał od normy, towarzystwo leasingowe może obciążyć leasingobiorcę kosztami napraw. Co za tym idzie, rezygnacja z wykupu w leasingu operacyjnym zwykle jest nieopłacalna. Inaczej jest w wynajmie. Tutaj, co prawda, leasingobiorca również jest rozliczany ze stanu technicznego pojazdu, ale nie musi martwić się o to, za jaką cenę i w jakim czasie zostanie sprzedany pojazd. Po zakończeniu umowy klient może po prostu samochód zwrócić i umowa zostanie zamknięta. Kwestia dalszej odsprzedaży przedmiotu nie jest dla leasingobiorcy istotna.