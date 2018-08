Podkarpacie przyciąga inwestorów

Jak podkreśla marszałek województwa, wyróżnikiem Podkarpacia na tle innych regionów Polski jest to, ile działające w regionie przedsiębiorstwa przeznaczają na innowacje i działalność badawczo-rozwojową.

– Jesteśmy na pierwszych miejscach pod względem wskaźników innowacji w skali naszego kraju. To nasza inwestycja w przyszłość. Jeżeli ten trend się nie zmieni, a dziś nic na to nie wskazuje, to będziemy mieli tego efekty w przyszłości. Będzie tu naprawdę nowoczesny przemysł, nowoczesne miejsca pracy, produkty, a także wysoka jakość jeżeli chodzi o miejsca do wypoczynku, rekreacji i uprawiania turystyki – mówi agencji Newseria Biznes Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Podkarpacie może się również pochwalić wysokim odsetkiem studentów i absolwentów kierunków techniczno-przyrodniczych. W regionie istnieje słynna Dolina Lotnicza, a także Podkarpacki Park Naukowo-Techniczny Aeropolis, który między innymi stanowi inkubator dla start-upów. W tym roku zainaugurowana została również działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Działalność na Podkarpaciu prowadzi w tej chwili ok. 160 tys. przedsiębiorstw. Prężnie rozwija się m.in. motoryzacja, która w całej Polsce przeżywa prawdziwy boom.

– Branża motoryzacyjna na Podkarpaciu istnieje od wielu lat i przyczynia się do prężnego rozwoju gospodarczego regionu. Do tej pory nie była skonsolidowana, ale powstanie Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego spowodowało, że zaczęliśmy ze sobą rozmawiać: firmy międzynarodowe i polskie, uczelnie, szkoły i samorządy, które często mają decydujący wpływ na to, gdzie nowe bądź rozwojowe inwestycje się lokalizują – mówi Ryszard Jania, prezes Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego.

Lotnictwo i motoryzacja to dwie z czterech inteligentnych specjalizacji, które wspiera i promuje samorząd województwa. Pozostałe to jakość życia oraz informatyka i telekomunikacja. W ramach tej ostatniej szczególnie dynamicznie rozwija się sektor gamingowy.

– Rynek gier komputerowych rozwija się prężnie w całej Polsce i na świecie. Polska stała się hubem, w którym gry komputerowe fantastycznie sobie radzą. Jest dużo dobrych firm – zaczynając od CD Projektu, który wypromował Wiedźmina, aż do platformy, która sprzedaje wszystkie gry, czyli G2A.COM. Sam rynek gier komputerowych rośnie co roku od 8 do 14 proc. w zależności od kategorii. Niektóre z nich, jak np. gry na urządzenia mobilne albo gry free to play, rosną dużo szybciej. Cały rynek gier komputerowych wciąż będzie się rozwijał bardzo dobrze – mówi Bartosz Skwarczek, prezes G2A.COM.