Aż 40 proc. przedstawicieli działających w Polsce organizacji narzeka na niewystarczające zainteresowanie zarządu w obszar ESG. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez LeasingTeam Group.

Raportowanie ESG a MŚP

Pod koniec listopada Sejm przyjął ustawę wdrażającą unijną dyrektywę CSRD i już w 2025 roku sprawozdania niefinansowe za rok ubiegły zgodne z nowymi standardami złożą największe jednostki, takie jak banki czy spółki giełdowe. Jednak obowiązkiem raportowania informacji dotyczących wpływu działalności biznesowej na kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) mają zostać objęte też duże grupy kapitałowe oraz mali i średni emitenci z rynku regulowanego. Eksperci podkreślają, że pośrednio dotknie on też firmy z sektora MŚP, które nierzadko są dostawcami czy podwykonawcami największych spółek, a więc istotnym elementem ich łańcucha wartości.

- Przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z potrzebami dużych graczy rynkowych, które związane są z procedurami należytej staranności i koniecznością dostępu do rzetelnych, wiarygodnych danych dotyczących ESG. Kluczowym zadaniem jest więc edukacja w obszarze zrównoważonego rozwoju – mówi Miłosz Marchlewicz, Dyrektor ds. komunikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Czy firmy w Polsce dbają o zrównoważony rozwój

Tymczasem, jak wynika z raportu LeasingTeam Group „Czy firmy w Polsce dbają o zrównoważony rozwój?”, świadomość rangi tematów z tym związanych jest niewystarczająca. 17 proc. badanych nie wie, czy przedsiębiorstwa, w których pracują prowadzą jakiekolwiek działania w obszarze ESG, a co piąta firma deklaruje wprost, że nie zamierza nic robić w tej kwestii. Według połowy badanych przeszkodą we wdrażaniu inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem jest brak świadomości wśród pracowników oraz ich znikome zaangażowanie. Mało tego, w firmach, które nie prowadzą działań ESG i nie mają w planach ich wdrożenia, ewidentnie brakuje wiedzy odnośnie przyczyn takiego stanu rzeczy. 57 proc. przedstawicieli firm nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ich organizacjach takie działania nie są prowadzone, a 9 proc. bez owijania w bawełnę stwierdza, że taka jest decyzja zarządu.

- Oznacza to, że albo do nikogo z firmy nie dotarła informacja o nowych obowiązkach, albo została ona zignorowana jako mało istotna. I tutaj warto się zatrzymać, gdyż nawet jeśli firma jest mała i nie jest notowana na giełdzie, już dzisiaj może być, i prawdopodobnie będzie, zapytana przez partnerów biznesowych i klientów, jak zarządza swoim wpływem na środowisko i społeczeństwo. Jeśli nim nie zarządza, może stracić kontrakt lub np. nie otrzymać finansowania z banku - mówi Magdalena Felczak, Doradczyni w obszarze zrównoważonego rozwoju i komunikacji.

Zaangażowanie kadry zarządzającej

Z jednej strony aż 40 proc. uczestników badania LeasingTeam Group uważa, że zaangażowanie kadry kierowniczej w obszar ESG nie jest wystarczające. Z drugiej jednak strony tylko w co piątej firmie, zarząd nie prowadzi obecnie żadnych działań wpływających na postawy pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Optymizmem napawa fakt, że zdaniem badanych, w 64 proc. organizacjach kadra zarządzająca zapewnia odpowiednie zasoby i narzędzia do realizacji działań ESG oraz daje dobry przykład poprzez własne działania i podejmowane decyzje. Niewiele mniej uczestników badania (59 proc.) twierdzi, że kadra kierownicza w ich firmie stawia jasno określone cele i wymagania odnośnie zrównoważonego rozwoju, a w co drugiej organizacji modelowanie odpowiednich postaw pracowników odbywa się poprzez promowanie i nagradzanie prośrodowiskowych i prospołecznych inicjatyw.

- Wyniki przeprowadzonego przez nas badania stawiają sprawę jasno. Zatrudnieni mają świadomość, że kadra kierownicza ma istotny wpływ na postawy pracowników. Dźwignią zrównoważonego rozwoju jest więc właściwa postawa zarządu i managerów. Wyzwaniem pozostaje też transparentna komunikacja korzyści płynących z wdrożenia działań ESG, zarówno w samej organizacji, jak i wśród kluczowych interesariuszy - podsumowuje Iga Pazio, Marketing & PR Director w LeasingTeam Group.

***

Badanie przeprowadzone zostało metodą CATI oraz CAWI na reprezentatywnej grupie 515 firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Zrealizowane zostało w dniach 24 czerwca – 19 lipca 2024 roku przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie LeasingTeam Group.

