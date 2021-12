Projekty wodorowe. W 2022 r. NFOŚiGW chce inwestować w projekty wodorowe

W 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie chciał, jako inwestor, wchodzić w inicjatywy wodorowe - poinformował prezes Funduszu Maciej Chorowski. Dodał, że na takie projekty NFOŚiGW będzie też dawać firmom pożyczki - jak podkreślił "z dużym umorzeniem".

Polska Strategia Wodorowa

Szef Narodowego Funduszu podkreślił, że w 2022 roku w ramach przyjętej przez rząd Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040, NFOŚiGW będzie aktywnie działać na rzecz inicjowania projektów, inwestycji wodorowych w kraju.

"Jako NFOŚiGW mamy możliwości, by 2022 r. zacząć realizację Strategii Wodorowej. To dokument kierunkowy, ale wymaga on operacjonalizacji, czyli uruchamiania konkretnych inwestycji m.in. w moce wytwórcze. Narodowy Fundusz będzie inicjatorem takich przedsięwzięć" - zapowiedział Chorowski.

Stacje do tankowania wodorem

Zgodnie ze Strategią w 2030 r. w Polsce ma istnieć GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów. Strategia zakłada też budowę stacji do tankowania i bunkrowania wodorem.

"W przyszłym roku chcemy bardzo ściśle współpracować z gospodarką m.in. w ramach programu "Nowa Energia" i wprowadzać na rynek nowe rozwiązania, które są jednak dojrzałe technologicznie. Program wypełni lukę, o której zawsze mówiono, że nawet jeśli jakaś technologia jest dostępna, to nie ma nią rynku. My jako NFOŚiGW chcemy niejako zagwarantować, by ten rynek zbytu był. Będziemy to podejście realizować m.in. przez udzielanie pożyczek z bardzo wysokim umorzeniem, które dadzą inwestorowi możliwość wejścia na rynek, budowy nowych mocy wytwórczych, instalacji, które wykorzystują wodór" - wyjaśnił prezes.

Biogazownie elementem wodoryzacji gospodarki

Chorowski zwrócił uwagę, że wodoryzacja gospodarki, którą wspierać finansowo będzie fundusz, ma opierać się na paliwie pochodzącym z OZE. "Aby do tego dojść można wykorzystać dwie ścieżki. Po pierwsze do zielonego wodoru można dojść poprzez zasilenie elektrolizy wody energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł. Drugą opcją jest wykorzystanie zielonego gazu - biometanu. Dlatego też, traktując biometan jako element wodoryzacji gospodarki, chcemy wejść silniej w sektor biogazowni" - przekazał.

Prezes wskazał ponadto, że zadaniem NFOŚiGW w 2022 r. będzie nie tylko upowszechnienie wykorzystania paliwa wodorowego np. poprzez programy skierowane dla samorządów na zeroemisyjne autobusy czy poprzez dofinansowanie budowy stacji tankowania tym gazem. Podkreślił, że wodoryzacja gospodarki wymagać będzie zbudowania praktycznie od zera całego przemysłu związanego m.in. z elektrolizerami czy ogniwami paliwowymi.

"Chcemy, aby tego typu instalacje były budowane w Polsce. W instytucjach podległych resortowi klimatu dokonaliśmy już przeglądu technologii, które są na zaawansowanym poziomie rozwoju, bądź są gotowe do komercjalizacji. Mamy wskazanych kilka takich technologii i uważamy, że jeśli zostaną one odpowiednio wsparte finansowo mają one szanse na rynku" - poinformował.

Chorowski wyjaśnił, że Fundusz we współpracy z przedsiębiorcami chce poszukiwać potencjalnych zewnętrznych inwestorów dla takich technologii bądź wejść w nie bezpośrednio, czyli że to Fundusz stałby się takim inwestorem.

"Dzięki temu możemy doprowadzić do powstania w Polsce silnego sektora wytwórczego elementów, które są potrzebne do wodoryzacji gospodarki. Chcemy uniknąć sytuacji, w której, co prawda w Polsce wodór pojawi się jako paliwo, ale jednocześnie będzie bardzo mało polskiego komponentu w łańcuchu dostaw urządzeń służących pozyskiwaniu zielonego wodoru, czy jego konsumpcji. W kraju mamy bardzo duże doświadczenie posługiwania się wodorem choć jest on wytwarzany przede wszystkim z gazu. My chcemy wykorzystać te kompetencje do zbudowania silnego sektora gospodarczego opartego o wodór bezemisyjny" - zadeklarował prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.