Jak wygląda rynek fotowoltaiki w Polsce? [RAPORT]

Rośnie liczba instalacji fotowoltaicznych

Rok 2020 był rekordowym rokiem dla branży fotowoltaicznej. W 2020 roku do sieci elektroenergetycznej - wynika z raportu “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘20”.

Przyłączono 321 407 mikroinstalacji o łącznej mocy 2 151 MW. Ponadto w 2020 roku przyłączono również 399 MW instalacji powyżej 50 kW.

Po raz kolejny rynek został zdominowany przez przydomowe elektrownie słoneczne, których udział w całej mocy zainstalowanej w PV na koniec 2020 roku wyniósł 81,9%.

Rekordowy koniec 2020

Najwięcej instalacji PV zostało przyłączonych w ostatnim kwartale 2020 roku. 84,4%mocy przyłączonej w PV w 2020 roku to mikroinstalacje.

Struktura ta jest niemal identyczna z tą z2019 roku, kiedy udział mocy przyłączonych mikroinstalacji PV w kraju wyniósł 84,3%. Udział mocy mikroinstalacji fotowoltaicznych w przyłączonych w ciągu pierwszego półrocza 2020 wyniósł 76%, co świadczy o tym, że drugie półrocze 2020 należało w jeszcze większym stopniu do mikroinstalacji PV.

Pod koniec 2019 roku procentowy udział mikroinstalacji w stosunku do instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 50 kW w skumulowanej mocy wszystkich systemów fotowoltaicznych pozostał na podobnym poziomie jak na koniec roku 2018. W porównaniu do roku 2019, w roku 2020 udział mocy mikroinstalacji utrzymał się na niemal identycznym poziomie i wzrósł nieznacznez79,1% do 81,9%. Niewątpliwe powodem utrzymania tej struktury był II nabór w programie Mój Prąd, który zakończył się w grudniu ubiegłego roku.

Liczba mikroinstalacji PV

2020 roku liczba mikroinstalacji PV pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wzrosła o321 407 mikroinstalacji PV o łącznej mocy 2151 MW. W podziale na operatorów sieci dystrybucyjnych najwięcej nowych mikroinstalacji przyłączyło PGE - ponad 112 tys. Na drugim miejscu znajduje się Grupa Tauron, która przyłączyła niemal 98 tys. nowych mikroinstalacji.

Operatorzy: Energa, Enea oraz innogy przyłączyli odpowiednio 60 tys. 43tys. oraz 2500 mikroinstalacji. Według szacunków SBF POLSKA PV po-zostali operatorzy przyłączyli ponad 5 600 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W 2020 roku tempo przyłączania nowych mikroinstalacji było ponad trzykrotnie większe niż w roku 2019. Utrzymanie tego tempa jest możliwe, przy czym w 2021 roku prawdopodobnie spadnie udział inwestorów prywatnych, a inwestycją we własną elektrownię fotowoltaiczną częściej będą interesowały się przedsiębiorstwa, z uwagi na rosnące koszty energii elektrycznej (wynikające m.in. z wprowadzenia opłaty mocowej). Na tempo przyłączania nowych mikroinstalacji wpływa także sposób dotowania.

Potencjał produkcji energii

Pod koniec czerwca 2020 roku potencjał rocznej produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji kształtował się na poziomie 1 715,1 GWh. Na koniec roku potencjał ten wzrósł do 2 888 GWh. Ponadto, potencjał rocznej produkcji energii ze wszystkich instalacji PV pod koniec 2020 roku wyniósł 3 525,6 GWh.

O raporcie

“Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘20” jest kolejną edycją cyklicznego raportu opracowanego przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Raport powstał na podstawie danych uzyskanych od operatorów sieci dystrybucyjnych oraz w oparciu o dane dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Opracowanie przedstawia stan polskiego rynku PV na dzień 31 grudnia 2020 r.

